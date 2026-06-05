La CHJ recomienda en verano utilizar las zonas de baño oficiales y extremar la precaución en ríos

La Confederación Hidrográfica del Júcar recomienda utilizar las zonas de baño oficiales y extremar la precaución en ríos y embalses - CHJ

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ante la llegada del verano, ha recomendado utilizar las zonas de baño oficiales declaradas por las comunidades autónomas, donde se realizan controles periódicos de la calidad de las aguas y se prestan servicios destinados a garantizar la seguridad de las personas.

Aunque el baño constituye un uso común recogido en la Ley de Aguas y, por tanto, no requiere autorización previa para practicarse en el dominio público hidráulico, desde la CHJ han recordado en un comunicado que ríos, lagos y embalses son entornos naturales que pueden presentar riesgos que conviene conocer y evitar.

Por ello, la CHJ ha aconsejado extremar la precaución y respetar en todo momento las indicaciones y limitaciones establecidas por las distintas administraciones competentes. La información sobre las zonas de baño oficiales puede consultarse a través del Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño (Náyade), gestionado por el Ministerio de Sanidad.

ZONAS EN LAS QUE ESTÁ PROHIBIDO EL BAÑO

No todos los espacios asociados a ríos, embalses o infraestructuras hidráulicas son aptos para el baño. Por razones de seguridad, esta actividad está prohibida en las proximidades de los órganos de desagüe de las presas, así como en canales, acequias y balsas de riego, donde pueden existir corrientes, desniveles o elementos sumergidos potencialmente peligrosos.

Asimismo, las comunidades autónomas pueden restringir o prohibir temporalmente el baño en determinadas zonas por motivos de seguridad, calidad de las aguas o conservación ambiental. Los ayuntamientos también pueden establecer limitaciones por razones de salubridad pública o seguridad ciudadana.

Especial precaución debe extremarse en las zonas situadas aguas abajo de centrales hidroeléctricas, donde pueden producirse variaciones bruscas del caudal como consecuencia de la explotación de las instalaciones. Estas modificaciones pueden generar situaciones de riesgo incluso en periodos de aparente normalidad.

RECOMENDACIONES PARA UN BAÑO SEGURO

Fuera de las zonas donde existe prohibición expresa, el baño es libre y se realiza bajo la responsabilidad de cada persona usuaria. No obstante, la CHJ ha recordado que los cauces y masas de agua son entornos dinámicos en los que pueden existir corrientes inesperadas, cambios repentinos de profundidad, arrastres de vegetación o elementos sumergidos que no resultan visibles desde la superficie.

Del mismo modo, resulta recomendable consultar la previsión meteorológica antes de acudir a estos espacios naturales, ya que episodios de lluvia registrados en otros puntos de la cuenca pueden dar lugar a crecidas o aumentos repentinos del caudal.

Por otro lado, se recomienda evitar los saltos al agua desde rocas, puentes, árboles, azudes o cualquier otro punto elevado, así como abstenerse de bañarse en zonas donde se detecte la presencia de algas o proliferaciones biológicas de origen desconocido, ya que algunas especies pueden resultar perjudiciales para la salud.

Del mismo modo, es aconsejable prestar atención a la señalización existente y respetar en todo momento las indicaciones y restricciones establecidas por las administraciones competentes o por los titulares de las infraestructuras hidráulicas. En este sentido, la Confederación ha recordado que todavía se están desarrollando actuaciones de emergencia y trabajos de recuperación en distintos cauces de la demarcación, por lo que es fundamental respetar la señalización y evitar acceder a las zonas en las que se estén ejecutando obras.