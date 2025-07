CHJ traslada a la jueza que el punto de control del Poyo en Massanassa tiene limitaciones técnicas para seguir avenidas

Precisa que no dispone de información asociada de caudal ni precipitación y solo de nivel: más de 5 metros a las 19.35 horas

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha trasladado, a través de un informe, a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) dispone de un punto de control denominado 'Marco de Control Rambla del Poyo-Massanassa', que está "operativo desde hace varios años" y ubicado en este término municipal, que no se utiliza para el seguimiento de avenidas, ya que "no cumple con los requisitos mínimos necesarios para dicha función", al presentar "limitaciones técnicas y operativas".

Así lo traslada en un informe presentado en el juzgado que le había solicitado información general sobre los puntos SAIH para seguimiento de avenidas; información de la que se disponía del punto de control Rambla del Poyo-Massanassa, datos y localización; listado de alarmas sobre el río Magro y la relación de trabajadores del SAIH.

La CHJ señala en el informe que el SAIH es un sistema de información encargado, a través de cerca de 300 puntos de control, de captar, transmitir en tiempo real, procesar y presentar aquellos datos que describen el estado hidrológico e hidráulico de la cuenca.

Además de servir para "funciones específicas" del organismo como son la explotación de las obras hidráulicas, la seguridad de las presas y la elaboración de estudios para la planificación hidrológica, también puede aportar "información importante" para el seguimiento de avenidas pero no todos los puntos de control tienen las mismas funciones y utilidades.

En el caso de seguimiento de avenidas, los puntos de control destinados a esta función "deben cumplir una serie de requisitos técnicos específicos, y especialmente, tener una ubicación adecuada de forma que aporten información importante a las autoridades de protección civil". Así, señala que, además de garantizar un nivel de "fiabilidad" en el registro de datos, deben situarse en tramos de cauces donde los incrementos de caudal "puedan representar un riesgo para las zonas situadas aguas abajo y exista un tiempo de reacción y aviso suficiente".

En el caso del punto del SAIH en Massanassa, la CHJ detalla que no se utiliza para el seguimiento de avenidas, ya que no cumple con los "requisitos mínimos necesarios" para dicha función al presentar una serie de "limitaciones técnicas y operativas" como son su localización, en el tramo final de la cuenca, que impide que proporcione "información útil" para la gestión del riesgo en zonas aguas abajo, puesto que no anticipa posibles crecidas que puedan afectar a la población y no disponer de pluviómetro, por lo que tampoco permite el seguimiento de la pluviometría en la zona antes de que se genere la escorrentía.

Además, apunta que, como se ha expuesto en comunicaciones anteriores a este juzgado, el SAIH "no es un sistema de predicción, sino de observación". "El desfase temporal de entre 20 y 30 minutos entre el registro del dato y su visualización en las aplicaciones, unido a la rápida respuesta hidrológica de esta cuenca, impide utilizar este punto como herramienta eficaz de aviso para poblaciones cercanas como Massanassa o Catarroja", señala el informe.

En consecuencia, el punto de control de Massanassa no figura en la relación de puntos trasladada con anterioridad y, por tanto, no se remiten los datos correspondientes a dicho punto de control a las autoridades de Protección Civil.

5,2 METROS A LAS 19.35

Según este informe, consultado por Europa Press, en este punto solo se cuenta con datos de nivel, sin información asociada de caudal ni de precipitación. Los valores registrados el 29 de octubre de 2024, día de la dana, indicaban un nivel de -0.001 metros a las 4 de la madrugada, y uno máximo de 5.271 metros a las 19.35. A partir de las 19.40 aparece como fallo.

No obstante, ese nivel oscila a lo largo del día: a las 14.50 se empieza a marcar un nivel de 1.325, que luego baja y se mantiene en torno al metro hasta que hacia las 18.20 arranca el ascenso hasta superar los cinco metros.

ALARMAS MAGRO

En relación con las alarmas en el río Magro, el informe explica que los datos que proporciona el SAIH a los Servicios de Emergencias para la gestión de emergencias por inundaciones en la cuenca se componen de datos pluviométricos y datos de caudal. El sistema realiza avisos de lluvia de manera automática mediante el envío de correos electrónicos al superarse determinados umbrales.

La CHJ detalla que transmite avisos automáticos para registros superiores a 30 l/m2 en una hora y 50 l/m2 en cuatro, tal y como se recoge en el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la Generalitat Valenciana y que desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), en lo que respecta a la valoración de los registros de la red SAIH, "deben tener especial atención a las alertas generadas por la superación de los umbrales de precipitación", según recoge el plan.

Los datos de pluviometría que pueden tener influencia en la cuenca del Magro son los que se ubican dentro de la propia cuenca y los contiguos, es decir, hasta 20 pluviómteros, incluidos los de los embalses.

84 CORREOS

Además de la publicación de los datos en la web, el SAIH envió automáticamente 84 correos electrónicos relacionados con el Magro el día de la dana referentes a la superación de umbrales de lluvia, desde las 6.04 obtenidos en el punto de control de El Naranjero y hasta las 23.40 en el de Aliaguilla.

Los correos se remitieron al SAIH; Grupo de Predicción y Vigilancia de Barcelona (AEMET); Centro Nacional de Predicción (AEMET); Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana; algunos al de Castilla La Mancha; Delegación de Gobierno de Valencia; algunos a la Subdelegación de Gobierno de Cuenca y al CENEM, Centro Nacional de Emergencias (Protección Civil).

En relación con los avisos de caudal, el sistema SAIH los realiza, tras la validación manual por los técnicos de sala, al superarse determinados umbrales, pero a diferencia de los de lluvia, son "específicos" para cada punto de medición.

Una vez se validan los datos de caudal por la Sala de control del SAIH, se envía el aviso por correo electrónico a las autoridades de Protección Civil y Emergencias, un proceso puede llevar un tiempo de entre 10 y 15 minutos.

Además de la publicación de los datos en la web del SAIH, se enviaron ese día correos electrónicos desde las 11.21 horas por ascenso de caudal en el punto de Requena a Delegación de Gobierno y Gabinete de Comunicación de la Delegación Gobierno Valencia y a las 13.03 también al CCE. En total, fueron 17: dos desde el punto de Requena, nueve desde Forata, dos de Macastre y cuatro de Guadassuar.

Los de Forata, entre las 16.44 y las 19.34, hacía referencia a avisos de caudal de salida y a la declaración de escenario 0, 1 y 2 en la presa.