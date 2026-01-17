Chubascos fuertes, tormentas y nieve en el interior norte de Castellón durante este sábado

Archivo - Nieva en Arroyo del Cerezo - AVAMET - Archivo

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sábado amanece con chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta y posible acumulación de nieve significativa en el interior norte de Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada destaca por tener un cielo muy nuboso, así como posibles precipitaciones en Castellón y la Marina Alta, que en el litoral norte de Castellón pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta; en el resto, no se descartan de forma más débil y aislada.

La cota de nieve, por su parte, se encontrará en torno a 1000-1300 metros en el interior del tercio norte; sin descartar acumulaciones de nieve nueva significativa en el interior norte de Castellón.

Asimismo, las temperaturas mínimas en ascenso en el litoral de Castellón y en descenso o sin cambios en el resto; máximas en descenso o descenso ligero.

Habrá heladas débiles en puntos del interior de Valencia y Castellón y el viento soplará de manera floja de componente oeste, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral del tercio sur.