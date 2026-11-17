Ciclo CCCCultura Inclusiva en el Centre del Carme - GVA

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), en colaboración con la Dirección General de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de València, celebra la segunda edición del ciclo 'CCCCultura Inclusiva', un programa de artes escénicas accesibles que promueve la participación de personas con y sin discapacidad a través de la cultura.

La programación comenzará el próximo 19 de noviembre con una jornada dedicada a la sensibilización sobre la violencia contra las mujeres. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, la Sala Reflectori del Centre del Carme acogerá la exposición 'Yo mujer. Tú cómplice. Ellas luchadoras', realizada con la participación de mujeres de la asociación Plena Inclusión Comunitat Valenciana.

La muestra, promovida por la Defensora de Personas con Discapacidad, aborda la realidad de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo que luchan a diario por ser incluidas en la sociedad, tomando como referencia experiencias de mujeres que han contribuido a abrir caminos hacia una mayor igualdad a lo largo de la historia.

Tras la presentación de la exposición, mujeres integrantes de la Asociación de Ayuda a Personas con Enfermedad Mental de la Comunitat Valenciana (ACOVA) recitarán 'Con Voz de Mujer', una selección de poemas escritos por ellas mismas.

El director general de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de València, Javier Copovi, ha explicado que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación y ha añadido que existe un alto índice de violencia de género en mujeres con trastorno cognitivo. "Estos poemas les sirven como catalizadores de esas miradas internas que no son capaces de transmitir por miedo o por incapacidad, y es a través del arte como se sienten libres y se eliminan esas barreras", ha añadido.

Por su parte, el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, ha indicado que el encuentro de este jueves es "un acto de visibilización y de sensibilización hacia la situación que viven las mujeres con discapacidad y, a la vez, un modo de ver en el arte una forma de expresión necesaria para su atención".

El programa 'CCCCultura Inclusiva' del Centre del Carme celebra su segunda edición con propuestas de artes escénicas, música, danza y poesía dirigidas a personas con y sin discapacidad.

Bugeda ha recordado que el Consorci de Museus inauguró este proyecto en 2025 convirtiendo la Sala Refectori en un espacio plenamente inclusivo, "tanto desde el punto de vista físico como intelectual, con lectura fácil, lengua de signos y bucle magnético".

Según ha afirmado Copovi, "se trata de la primera sala en España que permite que personas con discapacidad puedan disfrutar de la cultura con equidad y sin barreras".

La nueva edición del ciclo contará con cinco actuaciones los días 18 y 19 de noviembre y 2, 16 y 19 de diciembre, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Las propuestas comienzan este miércoles con la actuación del Cuarteto de Cuerda València, que ofrecerá un concierto de bandas sonoras de Disney con bucle magnético para personas con discapacidad auditiva y con guía de lectura fácil, bajo el título 'La banda sonora que nos une'. El concierto cuenta con la colaboración de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunitat Valenciana (AICCV).

El 2 de diciembre, la Fundación Músicos por la Salud presentará 'Sonar sin barreras' para visibilizar el talento artístico de personas con y sin discapacidad.

MÚSICA EN DIRECTO

La programación incluirá música en directo y la participación de dos pianistas con discapacidad, entre ellos el valenciano Nico Sánchez, un joven pianista con implantes cocleares.

Posteriormente, el 16 de diciembre, la asociación Tots Junts Podem ofrecerá el espectáculo 'Tots junts podem, nuestra historia', una representación que recorre la trayectoria de la entidad desde su creación en 2012 con escenas teatrales y baile.

La danza contemporánea pondrá fin al ciclo el día 19 con la interpretación de los y las integrantes de la asociación Mou-te, capacitació i oci, en colaboración con Moments Art Dansa & Teatre.