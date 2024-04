El CICU atiende una media de 17 llamadas al día sobre paradas cardiorrespiratorias

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Conselleria de Sanidad ha atendido durante lo que llevamos de año 1.894 llamadas relacionadas con incidentes en los que una persona entra en parada cardiorrespiratoria, lo que supone una media de 17 llamadas al día.

Estos datos los ha dado a conocer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su visita a la I Feria de la Salud en El Genovés (Valencia), donde ha presenciado un taller de reanimación cardiopulmonar básica dirigido a niños, de entre 6 y 14 años, que han impartido profesionales del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV).

Asimismo, la feria ha contado con la participación de profesionales del departamento de salud Xàtiva-Ontinyent en diferentes stands sobre otras temáticas sanitarias, como son la diabetes, prevención del cáncer, donación de órganos, primeros auxilios o salud mental, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El SESCV también ha dispuesto una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) a cuyo interior han podido acceder los visitantes de este evento, quienes además han podido presenciar una exhibición de la intervención de los miembros del SAMU y del Consorcio Provincial de Bomberos ante un accidente de tráfico.

Precisamente, en el stand de primeros auxilios de la feria también se ha formado a adultos sobre la técnica de reanimación ante una parada cardíaca. Tanto en este caso, como en la actividad para niños, el objetivo es enseñar a realizar el masaje cardíaco o la reanimación cardiopulmonar básica, el uso del DEA (Desfibrilador Automático) y la maniobra de Heimlich para evitar que un atragantamiento derive en parada cardiorrespiratoria.

En este sentido, el conseller de Sanidad ha señalado que "cualquier persona puede salvar una vida si se actúa con rapidez ante una parada cardíaca". "La intervención inicial es crucial, tanto es así que las investigaciones avalan que se puede aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50%", ha destacado.

Desde Sandidad han aprovechado para remarcar que cuando alguien es testigo de que otra persona está sufriendo una parada cardíaca ha de saber que si se conoce la técnica del masaje cardíaco se ha de iniciar inmediatamente. No obstante, en caso de no conocerla, la Conselleria de Sanidad dispone de un protocolo de reanimación cardiopulmonar telefónica, mediante el que un profesional del CICU da las indicaciones necesarias.

Por tanto, lo primero que hay que hacer ante una situación así, es llamar al 112 y entonces se activa el protocolo. A partir de ese momento, con la ayuda de un o una médico coordinadora del CICU, el o la acompañante del paciente pueda realizar el masaje cardíaco aunque no se tengan conocimientos previos.

Gómez ha apuntado que desde el CICU "se dan las indicaciones para marcar el ritmo de las compresiones y se permanece en contacto telefónico con el acompañante, hasta que llega la unidad del SAMU". "Una vez en el lugar, el equipo médico del SAMU continuará con la reanimación cardiopulmonar avanzada y las técnicas de recuperación necesarias para lograr la estabilización del paciente y poder proceder a su traslado al centro hospitalario correspondiente", ha añadido.

En este contexto, un 55% de las personas que han alertado al 112 sobre una posible parada cardíaca han accedido a realizar la reanimación cardiopulmonar básica asistidos por un o una profesional del CICU. En el 45% de los casos restantes, no se iniciaron las maniobras, bien porque no procedía en esos casos o bien porque el testigo que alertaba ya sabía hacer las maniobras o declinó hacerlas por no sentirse capacitado.

Por ello, Gómez ha animado a quien sea testigo de una parada cardíaca que permita que un profesional del CICU "le ayude a realizar esa primera asistencia vital para quien está sufriendo una parada cardiorrespiratoria".