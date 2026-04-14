Cielo despejado y posibles rachas fuertes de viento este martes en el interior norte de Castellón

Archivo - Imagen de Archivo. Racha de viento - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé posibles rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas expuestas del interior norte de Castellón la primera mitad del día.

Además, esta jornada habrá viento flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto de la autonomía, girando por la tarde a sureste flojo ocasionalmente moderado en el litoral.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán en el interior de la Comunitat mientras que las máximas también ascenderán salvo en el litoral norte y central, donde habrá pocos cambios.