Cielo despejado y temperaturas sin cambios este miércoles en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 9:05
VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo despejado y las temperaturas no registrarán cambios significativos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada habrá intervalos de nubes altas y temperaturas con pocos cambios, anotando la ciudad de Alicante una mínima de 8ºC y una máxima de 16; la de Castelló, de 5 y 15; y la de València, de 6 y 19ºC.

Además, durante el día podría registrarse viento flojo de componente oeste, han indicado las mismas fuentes.

