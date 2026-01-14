Cielo despejado y temperaturas sin cambios este miércoles en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo despejado y las temperaturas no registrarán cambios significativos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Así, esta jornada habrá intervalos de nubes altas y temperaturas con pocos cambios, anotando la ciudad de Alicante una mínima de 8ºC y una máxima de 16; la de Castelló, de 5 y 15; y la de València, de 6 y 19ºC.
Además, durante el día podría registrarse viento flojo de componente oeste, han indicado las mismas fuentes.