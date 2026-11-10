Cielo despejado y temperaturas máximas en ascenso este martes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso y temperaturas máximas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Esta jornada, además, las temperaturas mínimas anotarán pequeños cambios. De esta forma, la provincia de Alicante registrará una mínima de 15ºC y una máxima de 26ºC; la de Castellón, de 15 y 26 también; y, la de Valencia, de 16 y 26ºC.
Así mismo, se espera viento flojo del oeste con intervalos de moderado en la Comunitat.