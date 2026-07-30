Cielo despejado y temperaturas máximas elevadas este jueves en el interior y prelitoral de Valencia

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo despejado y registrará temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y prelitoral de Valencia, que alcanzarán los 38-40ºC.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada las temperaturas mínimas no variarán respecto a las de ayer.

Por otro lado, se espera viento flojo de dirección variable a primeras horas que tenderá al mediodía a componentes sur y este con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.