Cielo despejado y temperaturas máximas elevadas este jueves en el interior y prelitoral de Valencia

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo despejado y registrará temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y prelitoral de Valencia, que alcanzarán los 38-40ºC.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada las temperaturas mínimas no variarán respecto a las de ayer.
Por otro lado, se espera viento flojo de dirección variable a primeras horas que tenderá al mediodía a componentes sur y este con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.