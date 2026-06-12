Cielo despejado y temperaturas máximas en ligero ascenso este viernes en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ligero ascenso de las temperaturas máximas.

Por su parte, las temperaturas mínimas también anotarán una subida en el interior norte de Castellón y no habrá cambios o irán en ligero descenso en el resto de la autonomía.

Además, esta jornada habrá viento flojo de dirección variable con tendencia a componente este, que irá de flojo a moderado en horas centrales, más intenso en la provincia de Alicante.