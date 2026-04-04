Cielo despejado y temperaturas mínimas en descenso este sábado en la Comunitat Valenciana

Archivo - Amanecer en la playa de Canet d'en Berenguer (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este sábado con cielo despejado y temperaturas mínimas en ligero descenso en puntos del interior y con pocos cambios en el resto de la autonomía.

Asimismo, durante la jornada, las temperaturas máximas ascenderán y este aumento será ligero en el tercio sur. Por su parte, el viento será flojo de dirección variable, con brisas en el litoral en la Comunitat, según desprende la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por capital de provincia, la temperatura mínima en Alicante será de 10 °C y la máxima alcanzará los 20. En cuanto a Castellón, la mínima marcará 9 y la máxima 22 y, en Valencia, la temperatura mínima descenderá hasta los 10 y la máxima será de 22 grados.