Cielo poco nuboso y posibles chubascos por la tarde este sábado en la Comunitat Valenciana

Archivo - Un hombre camina por la playa de la Malvarrosa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive este sábado, el último de mayo, una jornada con el cielo poco nuboso o despejado, que aumentará a intervalos nubosos durante la segunda mitad del día.

Asimismo, hay posibilidad de chubascos dispersos en el interior de Castellón y Valencia por la tarde, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en la mitad sur y descenso de las máximas en Castellón y en el litoral y prelitoral de Valencia. Alicante alcanzará una máxima de 29 y una mínima de 19; Valencia, 28 y 20 y Castellón, 30 y 21 Cº.

El viento soplará flojo variable, con predominio de las componentes este y sur por la tarde.