Cielos pocos nubosos y temperaturas con pocos cambios este martes en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cielo seguirá este martes poco nuboso con intervalos de nubes altas en la Comunitta Valenciana mientras que en los extremos del litoral habrça intervalos de nubes bajas, según Aemet.

Por su parte, las temperaturas se mantendrán con cambios ligeros. Así, en las capitales de provincia el termómetro oscilará en Alicante entre los 8º y los 16º, en Castelló de la Plana entre los 5º y los 15º y en València enre los 6º y los 17º.

El viento soplará flojo predominando la componente oeste en el interior y la componente sur en el resto, con intervalos de moderado en el litoral sur.