Cierran una chatarrería de Benigànim con materiales sin justificar y que requerían licencia ambiental

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de su actividad destinada a la inspección de locales en materias reguladas, ha levantado un acta por incumplimiento de la normativa a un local de recuperación y valoración de chatarra en el municipoi valenciano de Benigànim. El Ayuntamiento, atendidas las actuaciones, ha ordenado el precinto y cierre de las naves de forma cautelar, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Las actuaciones de la Guardia Civil tienen su origen en la investigación del robo de varias toneladas de cobre. Ante la posibilidad de que el material sustraído hubiera sido introducido en centros de recuperación, se realizaron una serie de inspecciones para acreditar su procedencia.

Fruto de las labores de inspección de los libros y documentación que estas actividades tienen, los agentes encontraron una actividad intensa de recogida de residuos de estas características en Benigànim.

Los efectivos realizaron una inspección en el local en la que encontraron, además de grandes cantidades de cobre, varios elementos cuyo tratamiento está regulado. La persona que atendía el negocio no pudo justificar ni la procedencia ni el destino de gran cantidad de los objetos que se encontraban allí.

Actualmente, se ha recabado la información necesaria y se está tratando de determinar, por si fuera posible, la procedencia de estos elementos por si fuera pertinente ejercer la acción penal. Además, los agentes observaron cómo el local carecía de licencia ambiental, la documentación requerida para el tratamiento de los residuos y otros elementos --tales como seguro-- para desarrollar la actividad comercial.

Aparecieron también vertidos en el suelo sin que el recinto contase con una arqueta con circuito que decantase los restos de hidrocarburos ni materiales contaminantes. Esto implicaba no sólo un grave impacto ambiental, sino la posibilidad de filtración en el suelo hasta el alcantarillado y la red de desagüe de la localidad.

Finalmente, los guardias civiles elevaron acta al Ayuntamiento de Benigànim en la que propusieron el cese inmediato de la actividad y el cierre de las instalaciones.

El consistorio adoptó ambas medidas, no solo por el riesgo medioambiental, sino también por la posibilidad de que el material que se encontraba dentro de la nave pudiera tener procedencia ilícita. Se aseguró así de la imposibilidad de destruir pruebas constitutivas de la infracción y de que la gestión de residuos se realizara de forma correcta.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las actas han sido entregadas en el Ayuntamiento de Benigànim y en la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.