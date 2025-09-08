Cierran la Gran Playa de Santa Pola (Alicante) por un vertido de gasoil

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) ha cerrado al baño la Gran Playa tras la aparición de un vertido de gasoil que "seguramente" procede de alguna embarcación, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Desde el consistorio han explicado que el Servicio Marítimo de la Policía Local detectó a última hora de este domingo dicho vertido, que "no" es "importante". De esta forma, este enclave litoral se ha clausurado por precaución.

La administración local va a mantener cerrada esta playa hasta que la Generalitat haga las mediciones habituales de calidad del agua y se determine que el agua es apta para el baño y no hay riesgos.