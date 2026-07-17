Cierran una piscina de Elche tras detectar heces en el agua

Archivo - Imagen de archivo de socorrista junto a una piscina - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha informado este viernes de que la piscina grande de la instalación municipal del Pla estará cerrada hasta el próximo martes, 21 de julio, después de que se hayan detectado heces en el agua, "lo que ha alterado los parámetros de seguridad y calidad exigidos para el baño".

Ante esta situación, se ha aplicado "de forma inmediata" un "tratamiento de choque" y se están llevando a cabo las labores de control y recuperación necesarias "para garantizar la seguridad de todos los usuarios", según fuentes municipales.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha condenado "rotundamente" estos "nuevos actos vandálicos y comportamientos incívicos", que "perjudican al conjunto de la ciudadanía y obligan a suspender temporalmente un servicio destinado al disfrute de los ilicitanos".

Ante este escenario, el edil del consistorio ilicitano ha lamentado las "molestias ocasionadas" por el suceso y ha agradecido "la comprensión y colaboración de la ciudadanía", han apuntado las mismas fuentes.