El cierre al tráfico del centro de València en las Fallas de 2027 se adelantará a las 8.30 horas del día 16 de marzo

Imagen de la reunión del bando fallero - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha celebrado este jueves la primera de las reuniones de trabajo del Bando Fallero, que ha concluido con la principal novedad de que el cierre al tráfico del centro de la ciudad en las próximas Fallas de 2027 se adelantará a las 8.30 horas del día 16 de marzo.

En el encuentro han participado la Jefatura del Servicio de Fallas y representantes de los servicios municipales de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, Dominio Público, Sanidad, Patrimonio Histórico, Movilidad, Ciclo Integral del Agua y Limpieza y Recogida de Residuos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

También han estado presentes representantes de Interagrupación de Fallas, la Federación de Fallas de Especial, la Federación de Fallas de Primera A, Ingenio y Gracia, I+E, la Federación de Asociaciones de Vecinos y AVACU.

En esta reunión se han abordado diferentes aspectos de cara a la organización de las Fallas de 2027, entre las que destaca el adelanto del cierre al tráfico del centro de la ciudad al día 16 de marzo.

Así, mientras que hasta ahora esta restricción se aplicaba a partir de las 15.00 horas, en las Fallas de 2027 entrará en vigor a las 8.30 horas del mismo día, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la seguridad durante las jornadas de mayor afluencia.

PROPUESTA DEL TERCER DÍA DE OFRENDA

Este adelanto podría responder a la propuesta de la Junta Central Fallera (JCF) para implantar un tercer día de Ofrenda de cara a las Fallas de 2027 y adelantar una jornada la 'Plantà' en el calendario de la semana grande de las fiestas josefinas.

En base a la misma, la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados se desarrollaría los días 16, 17 y 18 de marzo, durante tres jornadas, en lugar de las dos habituales (17 y 18). Ello conllevaría desplazar el acto de recogida de premios infantiles al 16 por la mañana --actualmente se celebra ese día por la tarde--.

La idea inicial de la JCF era que la propuesta se tratara en el pleno del mes de junio, para posteriormente ser ratificada por la asamblea de presidentas y presidentes de falla a finales de mes, pero a última hora no fue incluida en el orden del día del mismo.

LA 'CRIDA', EL ÚLTIMO DOMINGO DE FEBRERO

Durante la reunión del Bando Fallero de este jueves también se han trasladado las principales fechas de la planificación de la fiesta, como que el acto de la 'Crida' se celebrará el último domingo del mes de febrero y que la instalación de las carpas podrá comenzar, con carácter general, el 11 de marzo.

Mientras, el inicio de la instalación de las buñolerías será a partir del día de la 'Crida', la de los mercadillos se autorizará a partir de 9 marzo y las verbenas o tardeos podrán celebrarse los días 13, 15, 16, 17 y 18 de marzo.

En materia de pirotecnia recreativa, se ha informado de que se restringirá el uso de artefactos pirotécnicos de categoría F3 en determinados horarios nocturnos. Esta limitación, concretan desde el consistorio, afectará tanto a las fuentes como a los truenos detonantes, con el objetivo de "favorecer el descanso vecinal sin renunciar a la tradición pirotécnica de las Fallas".

Asimismo, en la reunión se ha recordado que para las Fallas de 2027 desaparecerán las denominadas mojiterías, una medida orientada, según el Ayuntamiento, a "preservar la imagen de la fiesta y reforzar su carácter tradicional y cultural".

Todas estas medidas, han incidido fuentes municipales, forman parte del proceso de coordinación entre los distintos servicios municipales y las entidades representativas del mundo fallero, vecinal y social para garantizar "el correcto desarrollo de las Fallas de 2027".

"PARIPÉ SIN CAPACIDAD DE DECISIÓN"

Por su parte, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset, en declaraciones remitidas, ha celebrado que el Ayuntamiento liderado por María José Catalá, aunque "con retraso", convoque una Mesa de Diálogo del Bando Fallero "que su gobierno intentó suprimir y que han convertido en un paripé sin capacidad de decisión". "Después de unas Fallas del colapso, tocaba celebrarla en abril, tal como exigían vecindario y comerciantes, para tener margen para corregir los problemas", ha remarcado.

El edil ha resaltado que fue Compromís quien creó este espacio en 2016 "para que falleros, vecindario y comercio pudieran construir consensos previos y no solo para lamentar conflictos previsibles ahora que PP y Vox imponen las reglas de bando".

A juicio de Fuset, "Catalá ya debería saber que tratar de alargar un día más las Fallas o imponer un tercer día de Ofrenda sin dialogar antes con nadie solo genera rechazo": "Es imprescindible que decisiones de gran trascendencia cuenten con diálogo y la total participación tanto del vecindario como de cada fallero y fallera en cada barrio. Y también con unos informes técnicos por escrito que no existen y que tendrían que orientar los debates con datos, para que los supuestos remedios no resultan peores que la enfermedad".

Según ha advertido el concejal de Compromís, "la prioridad no puede ser alargar más las Fallas como quería Catalá, sino mejorarlas para evitar la degradación, poder preservar la convivencia y su patrimonio". "Hay que reducir el colesterol de la fiesta para que vecindario, comerciantes y mundo fallero las identifiquen como una oportunidad y no como problema. Hay que procurar reducir las molestias y que más gente evite trabajar en una ciudad colapsada, consensuando el uso de un festivo local que Catalá niega por las presiones de algunos grandes empresarios", ha argumentado.

De hecho, ha sostenido que, si Catalá "hubiera respetado consensos previos como el calendario de las carpas, muchas situaciones que hemos vivido se habrían evitado". Por ello, ha instado al PP y Vox a "rectificar la actitud y a comprometerse a recuperar la voz y el voto que ahora niega a un vecindario y mundo fallero que habían msido capaces hasta 2023 de aprobar unánimemente las reglas del juego de cada año".

Entre los "retos pendientes", Pere Fuset ha mencionado la necesidad de "cumplir con aquello acordado en la comisión de marzo, a propuesta de Compromís, para mejorar la normativa pirotécnica, combatiendo unos malos usos que han crecido los últimos años". Y también "ir más allá de la reducción de las mojiterías, que finalmente la presión ejercida ha conseguido".

"En definitiva, exigimos que la Mesa de Diálogo vuelva a ser de diálogo y que el Ayuntamiento haga de árbitro para proteger la fiesta ante ocurrencias como alargar los días de unas fallas que no necesiten crecer, sino mejorar", ha concluido.