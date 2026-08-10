Cinco detenidos en Calp acusados de robar en viviendas joyas valoradas en un millón de euros

Momento de la intervención de los agentes - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Calp (Alicante) a cuatro hombres y una mujer, de entre 31 y 59 años, que presuntamente formaban una organización criminal especializada en robos en viviendas en las que sustrajeron centenares de joyas, diamantes y otras piedras preciosas, artículos de oro, lingotes, más de 200 relojes de alta gama y dinero en efectivo en distintas divisas, con un valor total cercano al millón de euros.

Los agentes han esclarecidos 40 delitos de robo y han recuperado también varios cuadros de temática religiosa ortodoxa, datados del siglo XVIII y XIX, de gran valor histórico en su país de origen, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Los detenidos supuestamente utilizaban un "minucioso" sistema de vigilancia previo para actuar cuando los inmuebles estaban vacíos. La operación ha permitido desarticular la organización, recuperar un "importante" volumen de efectos y destapar una estructura que transformaba las joyas sustraídas para introducirlas de nuevo en el mercado y venderlas de forma ilegal, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.

La operación 'Locator' se inició tras detectar varios robos con un patrón común que permitió a los agentes comprobar que los presuntos autores realizaban una vigilancia previa de las viviendas, con el uso de dispositivos que les permitían verificar si los domicilios se encontraban vacíos.

Esta operación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de la Policía Judicial y el Área de Investigación de la Guardia Civil de Calp, que ha contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Alicante y de la Policía Local del municipio, además de la colaboración del Ayuntamiento de Calp para el traslado de la maquinaria intervenida.

Los presuntos autores, en días previos, colocaban en los vehículos de las víctimas dispositivos de geolocalización para buscar el momento idóneo para actuar. Además, si la vivienda poseía alarma, supuestamente manipulaban el suministro eléctrico y anulaban los sensores y las cámaras, y cuando había perros, utilizaban un ahuyentador electrónico.

Una vez confirmada la ausencia de los dueños de la vivienda, accedían al interior con herramientas específicas. El método variaba en función de las características de cada alojamiento y presuntamente utilizaban, cuando era necesario, escaleras telescópicas, visores nocturnos con grabación, intercomunicadores portátiles tipo 'push to talk' o 'walkie-talkie' conectados a auriculares de pequeño tamaño para comunicarse entre ellos.

FUNDÍAN EL ORO EN UN TALLER

Así, tras seis registros en Calp, en domicilios, trasteros y un local utilizado como taller, los agentes han destapado una red de receptación organizada en la que uno de los supuestos implicados resultó ser un joyero desplazado desde su país de origen que presuntamente operaba en un taller clandestino con toda de clase de maquinaria especializada, donde manipulaba las piezas sustraídas, extraía las piedras preciosas y fundía el oro para dificultar su identificación y evitar su rastreo.

Hasta el momento se han esclarecido 40 delitos de robo cometidos principalmente en localidades del norte de la provincia y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas, dado el gran número de efectos intervenidos.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha decretado prisión para tres de ellos. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones, así como el esclarecimiento de más hechos delictivos relacionados con esta organización.

OBJETOS RECUPERADOS

Entre los objetos recuperados se encuentran joyas, diamantes y otras piedras preciosas, artículos de oro, lingotes, más de 200 relojes de alta gama y dinero en efectivo en distintas divisas. Asimismo, los agentes localizaron oro ya fundido en láminas y lingotes, preparado para su reutilización, además de maquinaria especializada y herramientas de alto valor utilizadas para la manipulación de las piezas.

Los efectivos de la Guardia Civil también han recuperado varios cuadros de temática religiosa ortodoxa, datados del siglo XVIII y XIX, de gran valor histórico en su país de origen, que ya han sido devueltos a sus propietarios. Gran parte de estos efectos se encontraban almacenados en un trastero, donde los presuntos autores acumulaban objetos procedentes de múltiples robos.

El valor total de los efectos recuperados se aproxima al millón de euros, una cifra que podría incrementarse a medida que avancen los análisis para determinar su procedencia, necesario para facilitar su devolución a los denunciantes.