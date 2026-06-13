Cinco detenidos en una pelea multitudinaria esta madrugada en La Marina de València

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada a cinco personas tras haber participado en una pelea multitudinaria originada en la zona de La Marina, en la ciudad de València, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas de este sábado. Al parecer, dos grupos de personas --más de veintena, todos ellos nacidos entre 1999 y 2007-- comenzaron una riña con puñetazos, patadas, botellas y cristales, empleando estas como arma blanca.

De los cinco detenidos, una persona ha sufrido heridas en el cuello, a causa de una herida provocada por una botella de cristal, y otra ha padecido heridas en la nariz tras recibir puñetazos y patadas.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Valencia continúa con las pesquisas para esclarecer los hechos.