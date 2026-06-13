Cinco detenidos en una pelea multitudinaria esta madrugada en La Marina de València

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional.
Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 13 junio 2026 17:58
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    VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada a cinco personas tras haber participado en una pelea multitudinaria originada en la zona de La Marina, en la ciudad de València, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

    Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas de este sábado. Al parecer, dos grupos de personas --más de veintena, todos ellos nacidos entre 1999 y 2007-- comenzaron una riña con puñetazos, patadas, botellas y cristales, empleando estas como arma blanca.

    De los cinco detenidos, una persona ha sufrido heridas en el cuello, a causa de una herida provocada por una botella de cristal, y otra ha padecido heridas en la nariz tras recibir puñetazos y patadas.

    La Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Valencia continúa con las pesquisas para esclarecer los hechos.

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