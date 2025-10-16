Los cinco detenidos durante la protesta a las puertas del partido Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv, en libertad

Imagen de la protesta a las puertas del partido Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv - EDU MANZANA/EUROPA PRESS

Las tres chicas arrestadas por vandalizar comercios con pintadas contra Israel e intentar romper un escaparate también quedan libres

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cinco personas detenidas en los altercados que se produjeron ayer durante la protesta convocada en el entorno del Roig Arena, donde se disputaba a puerta cerrada el partido de baloncesto entre el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv, han quedado en libertad tras declarar ante la Policía, según han informado a Europa Press fuentes de Jefatura.

Tras escucharles, la Policía los ha dejado libres aunque se les ha propuesto para una sanción por la Ley del Deporte, han indicado las mismas fuentes.

Ayer, desde las 18 horas, el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) reunió en los alrededores del recinto multiusos a en torno a un millar de personas --según la estimación de la Delegación de Gobierno-- que exigieron libertad para Palestina y clamaron contra la política "genocida" del gobierno de Benjamín Netanyahu.

Los ánimos se fueron caldeando a lo largo de la tarde. En un primer momento, se produjo cierta tensión entre los manifestantes --que fueron llegando a los alrededores del arena por distintos flancos-- y la Policía al intentar los agentes que no avanzaran hacia el recinto.

Posteriormente, sí que hubo una primera carga policial cuando algunos manifestantes realizaron una sentada para cortar la circulación de vehículos en la calle Antonio Ferrandis. Fueron dispersados en unos minutos entre gritos de 'Vergüenza me daría ser policía'.

Después se sucedieron más incidentes, con contenedores, mesas y sillas volcados y lanzamiento de petardos por parte de un grupo minoritario. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, ya que algunas personas sufrieron heridas, entre ellas una mujer y, con carácter leve, tres agentes de la Policía Nacional. Cinco personas fueron arrestadas.

PINTADAS

Por otro lado, este miércoles por la mañana también fueron detenidas tres mujeres de entre 24 y 26 años por presuntamente vandalizar escaparates del centro de comercios de València y mobiliario urbano con pintadas contra Israel y a favor de Palestina e intentando romper cristales de un establecimento.

Los hechos se produjeron de madrugada cuando, sobre las 03.10 horas, agentes vestidos de paisano observaron a un grupo haciendo pintadas, por lo que les requirieron identificación. Huyeron y fueron interceptadas. Tras declarar ante la Policía han quedado las tres en libertad, han indicado desde Jefatura.