Cinco investigadoras de la UJI se sitúan entre las 300 científicas más destacadas en España

Archivo - Equipo WANT - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 29 May. (EUROPA PRESS) - -

Cinco investigadoras de la Universitat Jaume I de Castellón de los ámbitos de la psicología y la química se han situado entre las 300 primeras en el ranking de investigadoras españolas y extranjeras que trabajan en España, según los datos de sus perfiles públicos personales en Google Scholar y los indicadores equivalentes de Openalex.

La primera de las investigadoras citadas, la catedrática Marisa Salanova, y la tercera, la profesora titular Isabel M. Martínez, desarrollan su tarea investigadora en el ámbito de la psicología social, en el equipo de investigación WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables de la UJI (www.want.uji.es), centrado en los últimos años en el campo de la psicología de la salud ocupacional.

Con la ejecución de proyectos de investigación competitivos y actividades de consultoría y asesoramiento a empresas sobre prevención de riesgos psicosociales, formación y psicología positiva aplicada a través de contratos de I+D+i promueven la salud psicosocial y financiera de las organizaciones, así como la resiliencia en situaciones de crisis y cambios bruscos.

Han desarrollado el modelo científico HERO y diferentes herramientas de diagnóstico que permiten evaluar el estado de las organizaciones y favorecer que los equipos de trabajo puedan planificar de forma proactiva y sistemática las mejores prácticas y recursos para mejorar las tareas, el ambiente social y el organizacional. La directora del equipo investigador, Marisa Salanova, ha comentado que esta clasificación contribuye a visibilizar el impacto científico de la investigación en psicología y salud psicosocial que se hace en la UJI.

Cristina Botella, fundadora del Laboratorio de Psicología y Tecnología (LabPsiTec) y profesora emérita, considerada la primera investigadora española en psicología aplicada, con la actual directora del laboratorio, la catedrática en Psicopatología Azucena García Palacios, ocupan la segunda y cuarta plaza de las investigadoras UJI. El LabPsiTec investiga las posibilidades que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen en la práctica de la psicología clínica.

Desde hace más de veinticinco años, han testado diferentes herramientas como la realidad virtual o aumentada y los sistemas móviles para la evaluación y el tratamiento clínico. La profesora Cristina Botella inició esta línea de trabajo centrada en diferentes ámbitos de la salud, calidad de vida y bienestar personal y social. En el caso de la profesora García Palacios, se ha focalizado en el desarrollo de programas de intervención y en liderar líneas dedicadas a los trastornos de la personalidad y dolor crónico.

Por último, la investigadora María Ibáñez Martínez del Área de Química Analítica se sitúa en quinta posición. Es miembro del grupo de investigación en Química Analítica en Salud Pública y Medio Ambiente y del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA).

Su tarea investigadora se dirige hacia el uso de las modernas técnicas híbridas cromatografía/espectrometría de masas (LC-MS), principalmente de alta resolución (HRMS), con fines de control, identificación, confirmación y cuantificación de contaminantes y otros compuestos orgánicos en muestras de interés ambiental, alimentario y biológico y participa como responsable de numerosos estudios BPL en el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del IUPA.

El objetivo del ranking, realizado por Isidro F. Aguillo en el Laboratorio de Cibermetría del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC), es visibilizar a las mujeres investigadoras usando plataformas de acceso público y gratuito (Google Scholar/Google Académico, ORCID, Openalex) que tienen la ventaja de una cobertura muy superior a la oferta de otras fuentes bibliométricas, incluso las de pago. Además, se pretende potenciar las infraestructuras abiertas mediante la generalización del uso de los identificadores personales ORCID e institucionales ROR.

La edición 2026 del ranking incluye un total de 12.110 investigadoras ordenadas por el impacto a escala mundial de su investigación, 122 de ellas de la universidad pública de Castellón. La clasificación completa se puede consultar en el artículo del autor.