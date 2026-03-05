Cinema Jove abre la convocatoria para concursar en su 41 edición

Archivo - Gala de inauguración del Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove, en el Teatro Principal, a 20 de junio de 2024 ARCHIVO. . - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Valencia-Cinema Jove, que se celebrará del 19 al 27 de junio de 2026, abre la convocatoria para participar en la 41 edición.

La Conselleria de Educación Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana esta convocatoria, que contempla que el plazo para presentar solicitudes de participación de obras audiovisuales es de 20 días hábiles a partir de la publicación de la resolución. Con lo cual, el plazo finaliza el 7 de abril. La información pueden consultarse en la página web del festival.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha destacado, en un comunicado, que desde este organismo "se ha trabajado para que esta convocatoria salga cuanto antes para poder dar tiempo a quienes quieran inscribir sus películas a competición". "Hemos conseguido publicarla un mes y medio antes que en anteriores ediciones del festival, en la primera semana de marzo, cuando el año pasado la convocatoria se publicó a finales de abril", ha aseverado.

En las bases se distinguen seis modalidades distintas de premios con dotación económica: Luna de Valencia al mejor largometraje, dotado con 12.000 euros; Premio del Público al mejor largometraje, dotado con 2.500 euros; Luna de Valencia al mejor cortometraje, dotado con 10.000 euros; Luna de Valencia a la mejor serie, dotado con 5.000 euros, y Premio del Público a la mejor serie, dotado con 1.500 euros.

Finalmente, el Premio a la distribución del largometraje ganador del premio Luna de Valencia de la 40ª edición de Cinema Jove 2025 está dotado con 27.000 euros.

REQUISITOS

En los requisitos se indica que solo podrán participar obras producidas a partir del 1 de enero del 2025 y que las producciones no podrán haber participado en ediciones anteriores de Cinema Jove.

Para preservar la naturaleza del certamen como espacio de descubrimiento, se establecen condiciones específicas. Así, los largometrajes deberán ser estreno absoluto en España, sin haber sido programados en festivales nacionales ni disponibles en salas, televisión, DVD o plataformas de vídeo bajo demanda. Mientras que los cortometrajes no podrán haberse proyectado previamente en la Comunitat Valenciana, ni haber sido editados o emitidos públicamente. Además, las series deberán contar con un mínimo de tres episodios de hasta 40 minutos cada uno.

Por otro lado, los directores y directoras de las obras deberán ser mayores de edad y no tener más de 40 años para las secciones oficiales de largometrajes y cortometrajes. En ningún caso podrán presentarse más de dos producciones del mismo director.

Una comisión técnica valorará las obras recibidas atendiendo a criterios de calidad artística y técnica, originalidad y coherencia narrativa. Las obras seleccionadas para competir en la 41 edición se publicarán posteriormente en la web del festival.