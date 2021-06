Cinema Jove llega al ecuador con el drama iniciático turco a concurso 'Brother's keeper'

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 36 edición de Cinema Jove llegará a su ecuador este miércoles con la proyección del drama iniciático turco 'Brother's Keeper', del director Ferit Karahan.

La película, a concurso en la Sección Oficial de Largometrajes del Festival Internacional de Cine de València, está ambientada en un internado al este de Anatolia. En ese entorno aislado, el director lleva a cabo una reflexión sobre el creciente autoritarismo de la política turca y la represión sobre la población kurda.

Desde su experiencia, Karahan cuestiona "la inexistencia de sistemas educativos que promuevan la creatividad y la independencia". "Necesitamos personas que cuestionen, y esto no parece probable con el sistema educativo actual", agrega.

Las proyecciones a concurso del día se completan con el segundo pase de la cinta 'Ecstasy', un proyecto onírico y autobiográfico sobre la anorexia firmado por Moara Passoni.

"Es una película que bucea y reflexiona sobre la anorexia lejos de los estereotipos. La película penetra en la intimidad más protegida de la protagonista para revelar un universo que, por un lado, es desconocido, y por otro, extrañamente familiar", explica su directora.

Por otra parte, la retrospectiva del director europeo 'El Jove Godard' incluye en esta jornada dos títulos emblemáticos. El Instituto Francés acogerá la proyección del drama 'Vivir su vida' (1962) reconocido con el Premio especial del Jurado en la Mostra de Venecia.

La película incide en un tema recurrente en la trayectoria del galo, presentar la prostitución como una metáfora para retratar la sociedad de consumo.

La actriz Anna Karina protagonizó en este título una escena emblemática que es pura historia del cine, la de su llanto cuando ve arder en la hoguera a Juana de Arco en el clásico de 1928 de Carl Theodor Dreyer.

Además, el Centre del Carme proyecta 'Lemmy contra alphaville' (1965) un retrato de una sociedad del futuro con rasgos totalitarios que ganó el Oso de Oro a la mejor película en la Berlinale.

'El ciclo Dioses del Anime' incorpora esta jornada la que se anunció como la última película de Hayao Miyazaki, 'El viento se levanta' (2013). La cinta es una biografía histórica sobre Jiro Horikoshi, el creador del Mitsubishi A6M Zero, un avión de combate utilizado por Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Retratar con tanta delicadeza la vida de este ingeniero, sensible y soñador, significa afrontar las paradojas más crudas que alberga el ser humano de forma lúcida y sutil.

Completa la oferta de anime del día, 'Night on the galactic railroad' (Gisaburo Sugii, 1985), una cinta de contenido metafísico que se caracteriza, según el director de Cinema Jove, Carlos Madrid, "con un tipo de dibujo que no asociamos habitualmente al anime, como tampoco su narrativa".

En cuanto al ciclo 'High School', prosigue con sus sesiones al aire libre, programadas en el Espai Turia, ubicado en la calle Conde de Montornés, 15.

'SÚPER EMPOLLONAS'

El solar se ha acondicionado para la proyección de películas ambientadas en centros de secundaria y dotado con una barra. Mañana se ha programado la ópera prima de la actriz Olivia Wilde 'Súper empollonas' (2019).

En la celebrada comedia adolescente, dos amigas, alumnas brillantes, deciden compensar tanto estudio y tan poca diversión convirtiendo la víspera de su graduación en una noche loca.