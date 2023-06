Cinema Jove refleja a través de tres películas "las inquietudes pasadas y presentes" del colectivo LGTB

VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de películas de la 38 edición del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove incluye varios títulos que reflejan "los retos pasados y presentes del" colectivo LGTB desde puntos de vista y condicionantes culturales muy diferentes entre sí.

La censura social y el peligro inherente que supone la homosexualidad en Nigeria; el amor entre dos adolescentes en el contexto de una institución penitenciaria o la historia de las conquistas políticas labradas por este colectivo en València desde hace cuatro décadas son algunas de las temáticas que se abordarán en la programación del festival mañana domingo, destaca la organización del certamen en un comunicado.

El director Babatunde Apalowo pretendía dedicar a la ciudad de Lagos su ópera prima, 'All the Colours of the World Are Between Black and White', pero la agresión homófoba a su compañero de habitación en la universidad dio un vuelco a su relato.

"Este evento levantó el velo de mi ignorancia y me animó a ver más allá de mi pomposa declaración de amor a la ciudad. Así nació la historia de Bambino, un forastero que cuestiona su propia identidad mientras se reconcilia con su pasado. Quería explorar las luchas y los desafíos que él y otros como él enfrentan en una sociedad que a menudo rechaza y castiga a quienes son diferentes. Es una película profundamente personal y significativa para mí", explica el director, guionista y productor nigeriano, que presentará este largometraje de Sección Oficial a las 17.30 horas en La Filmoteca.

A partir de una composición de color discreta, su película narra una historia tierna y contenida sobre dos hombres que se sienten atraídos en una sociedad en la que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se consideran tabú y están sujetas a enjuiciamiento. Este retrato vibrante y convincente del deseo humano está visto a través de la perspectiva de sus dos protagonistas, que trabajan laboriosamente para encontrar su lugar en el mundo, mientras luchan por aceptar sus propios cambios psicológicos y emocionales internos. Una película sensual y políticamente importante, ganadora del premio Teddy en la última Berlinale.

UNA HISTORIA DE AMOR ANTIAUTORITARIA

La historia de amor que presenta 'The Lost Boys' es muy diferente, a pesar de que también está condicionada por la falta de libertad. En este largometraje francobelga, que trasluce la admiración del director Zeno Graton por el clásico de Jean Genet 'Una canción de amor' (1950), los dos protagonistas se enamoran entre las paredes de un correccional de menores.

En lugar de centrar la trama en la violencia o la incomprensión de sus compañeros y tutores, Graton quiso poner el foco en la normalización de la homosexualidad y los aspectos positivos que la tolerancia disemina en el entorno social. "La mayoría de las películas sobre amor 'queer' giran en torno a la violencia -explica el realizador francés-. Por eso para mí era una cuestión política mostrar que un grupo de chicos puede aceptar un amor homosexual y reaccionar prestando su apoyo.

Estar encerrado en un centro de detención crea un sentido de familia entre marginados, un vínculo que es más profundo que sus diferencias externas. Comparten un mismo enemigo, que es la institución, y sufren la misma falta de amor, la misma falta de ternura humana. Cuando Joe y William se aman en medio de esta prisión, su ternura irradia a todos los demás e inspira libertad a todos".

El trasfondo antiautoritario de este largometraje responde también a la impresión que produjeron en el director las visitas a varios correccionales durante el proceso de investigación de la película. "Lejos de los clichés que a menudo vemos o escuchamos, encontré lugares donde los educadores se entregan al 100% por los niños, pero cuyo trabajo se ve obstaculizado por un sistema que ya no funciona. Estar encerrado en el campo, separado de sus allegados, separado de todo, no es una buena manera de reintegrarse a la sociedad", concluye.

Ya en el terreno nacional, y programada dentro de la Sección Oficial 'Òrbites', Cinema Jove acogerá mañana el estreno absoluto del documental 'València, t'estime' (2023), que narra la historia LGTBI de la ciudad de València desde los años 70 hasta el comienzo de los años 2000. Un análisis interesante de la lucha política y activista de este colectivo, así como del impacto cultural que tuvo en el 'cap i casal'. Su director, Carlos Giménez, presentará esta cinta mañana a las 20 horas en el Teatro Rialto.

BELÉN ESTEBAN Y SYLVIA PLATH EN BENIDORM

Incluida también en la Sección Oficial 'Òrbites', 'Sóc vertical, però m'agradaria ser horizontal' es un largometraje inclasificable protagonizado por dos mujeres muy conocidas, aunque por razones distintas. La cinta parte de la premisa de que la poeta estadounidense Sylvia Plath escoge Benidorm como destino de su luna de miel en 1956. Tras una discusión con su marido, sale a dar un paseo; el sol pega fuerte y sufre una insolación. Confundida, viaja en el tiempo a 2022.

Mientras deambula por el futuro se tropieza casualmente con Belén Esteban, celebridad de la televisión española con la que entabla una gran amistad. La directora María Antón Cabot presentará esta película mañana domingo tras la proyección, que comenzará a las 22:30 horas en el Teatro Rialto.

La programación de Cinema Jove da cuenta del auge del humor en el audiovisual español, en especial en el formato seriado. El festival valenciano será la plataforma para el estreno absoluto de 'Roni' (Joan Tomás, 2022), serie de animación creada por el historietista e ilustrador ganador de un Premio Ondas Juanjo Sáez ('Arroz pasado', 'Heavies tiernos'), que mantendrá un encuentro con el público en València el domingo 25 de junio a partir de las 13.30 horas.

Roni es un joven e inseguro pintor de Barcelona con delirios de grandeza que sueña con convertirse en el artista más importante de todos los tiempos, el nuevo Picasso. Con la ayuda de sus amigos, un vecino muy especial, una madre sobreprotectora y la aparición de las figuras más representativas del mundo del arte, tanto vivas como muertas, vivirá aventuras llenas de fantasía y surrealismo mientras intenta conseguir su primera gran oportunidad.

Además, Cinema Jove acogerá proyecciones y encuentros abiertos al público con los equipos de dos comedias españolas fuera de concurso. 'Poquita fe' es la nueva serie original de Movistar Plus +, producida por Buendía Estudios y protagonizada por el humorista Rául Cimas. A las 16.00 horas, tras la proyección de varios capítulos, el equipo artístico presentará esta producción en un encuentro abierto al público.

'PUTOS MODERNOS'

Ese mismo día, pero a las 18.00 horas, el director y los creadores de la serie original de Filmin 'Putos Modernos' charlarán sobre el debut audiovisual de este colectivo de creativos españoles, famoso por parodiar los gajes y los estereotipos de la juventud contemporánea. Ésa que busca vuelos baratos desde un móvil muy caro; corre estresada a su clase de 'mindfulness' o combina plumón y tobillos al aire. Tras la proyección de varios capítulos, el director José Gasset y los creativos Jorge Sandua y Joan Alvares desvelarán los detalles de esta serie.

Dentro de la Sección Oficial de Series, el festival recibirá la visita de Iben Sotang, productora del drama criminal danés 'Nordland 99' (Kasper Moller Rask, 2022), que arranca con la desaparición de un joven. La búsqueda que emprenden de sus amigos y su hermana desvela inquietantes verdades sobre su pequeña ciudad. La proyección y el posterior encuentro con el público se iniciarán a las 11.00 horas en la Sala 7 del edificio Rialto.