Cinema Jove selecciona nueve producciones internacionales para su Sección Oficial de Series - CINEMA JOVE

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), y que se celebrará del 19 al 27 de junio, continúa avanzando los títulos que conformarán otra de sus secciones competitivas: la Sección Oficial de Series.

La directora de Cinema Jove, María Albiñana, ha destacado "la calidad excepcional de las propuestas recibidas, tanto de productoras consolidadas como de aquellas más independientes". Las series representan un formato de la narración audiovisual que con los años se ha vuelto cada vez más "exigente y competitivo".

Para esta 41ª edición se han seleccionado nueve propuestas procedentes de Alemania, Rusia, Francia, España, Colombia, Suecia, Taiwan y Canadá, que cuenta con dos series, De estas nueve series; cinco son estreno en España: la sueca 'Hundarna', la taiwanesa 'PaiPai', la canadiense 'Vitrerie Joyal', la rusa 'Hirurg' y la alemana 'Das Manko'. La sala 7 del edificio Rialto será la sede de las proyecciones de la Sección Oficial de Series, según ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Entre las temáticas presentes en esta selección figuran las formas que toma la ficción para abordar las dinámicas laborales, la paranoia social o las relaciones en el ámbito de lo digital.

Es el caso de 'Hundarna', drama sueco creado por Jens Lapidus que plantea diversos dilemas éticos alrededor de la ambición y el poder entre la plantilla de un despacho de abogados.

'Das Manko', dirigida por el colectivo alemán de mismo nombre junto a Arne Feldhusen, es una comedia física que lleva al extremo la incompetencia del cuerpo funcionarial y propone una reflexión aguda sobre el absurdo de la sociedad contemporánea a partir de cómo nos relacionamos con el trabajo.

Por primera vez Taiwan compite en esta sección con la producción de animación en 'stop motion' 'PaiPai', dirigida por Hugo Huang. Vitrerie Joyal', es una aclamada comedia dramática de la televisión canadiense de dirigida por Martin Matte e inspirada en el padre del director y su entorno familiar.Completan los estrenos, 'Hirurg', una serie de suspense y drama criminal ruso creada por Ilya Ermolov sobre el mercado negro de órganos.

Además, la selección se nutre de otras sugerentes propuestas como 'Les Saturnides', serie canadiense creada y dirigida por Neegan Sioui Trudel que aborda desde el thriller y el terror la amenaza del insomnio colectivo a partir de la disección de una pareja, y la colombiana 'Dear Killer Nannies', sobre la infancia del hijo de Pablo Escobar, narrada y cocreada por el propio Juan Pablo Escobar junto a Sebastián Ortega y Pablo Farina.

PRESENCIA ESPAÑOLA EN LA SECCIÓN Y FORMATOS CORTOS

Dirigida por Ainhoa Bolaños y los nominados al Goya Sandra Reina y Jiajie Yu Yan, 'Sense Filtres' constituye la presencia española dentro de esta sección. Su primera temporada se detiene en tres historias de 'sexting' desde las que traslada a la pantalla nuevas formas con las que los adolescentes se relacionan a partir de los medios digitales.

Como sección competitiva que cumple once años, este espacio que Cinema Jove dedica a las series nació con la voluntad de cubrir una necesidad dentro de la propia industria, su apuesta por el formato más corto. Y, desde hace años, la tendencia que se impone con fuerza rescata el 'short form' estrechando su duración hacia un formato incluso más corto: el 'microshort'.

Es el caso de otro de los títulos que conforman la selección, 'Respire Fort', producción francesa dirigida por Arthur Fanget y concebida para este formato. Una serie de humor negro con toques de ciencia ficción y estética retro-futurista donde se narran las peripecias de un contable que planea un suicido hasta que conoce a su vecina.

UNA SECCIÓN QUE MIRA A SU INDUSTRIA

Más allá de las proyecciones, Cinema Jove extiende su programación con otras actividades que complementan su sección de series. Es así como además de coloquios donde los equipos responsables asistirán al festival para acercar sus series al público, se organizarán encuentros con profesionales que capturan inquietudes muy presentes en el sector.

Serán tres mesas redondas, una sobre coproducciones con la televisión alemana ZDF y la productora australiana más relevante del momento, Easy Tiger, como invitadas; otra sobre uno de los temas de momento, la inteligencia artificial aplicada al audiovisual; y, por último, el caso práctico de la ruso-iraní Vasilisa Kuzmina, que estuvo con su serie 'Alisa' en el Festival South By Southwest de Austin y en Cinema Jove y ahora ha comenzado a rodar un largometraje distópico en España producido por Fran Ariza.