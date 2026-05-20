Cirujanos maxilofaciales abordarán en Alicante la evolución de la técnica Zygoma Quad en una jornada de Vithas

Archivo - El doctor Rubén Davó - NACHO MARTIN - Archivo

ALICANTE 20 May. (EUROPA PRESS) -

Alicante acogerá el 5 de junio la reunión científica '20 años de Zygoma Quad' con el fin de consolidarse como "referente internacional" en odontología y cirugía maxilofacial. En ella, expertos mundiales procedentes de países como Bélgica o China situarán el foco en la evolución y la transformación digital de la especialidad.

El evento, organizado por Vithas en colaboración con Nobel Biocare, conmemorará dos décadas desde que el doctor Rubén Davó y su equipo del Instituto Dental Vithas Davó "revolucionaran el tratamiento de la atrofia maxilar severa desde la capital alicantina".

La cita científica servirá para analizar la trayectoria de un protocolo que hace veinte años nació como "una alternativa para casos extremos" y que en la actualidad se posiciona como "un procedimiento consolidado con altísimas tasas de éxito", según ha indicado Vithas en un comunicado.

Esta técnica, basada en el uso de implantes cigomáticos, permite a pacientes sin estructura ósea suficiente "recuperar su dentadura de forma fija e inmediata", así como evitar "los complejos y prolongados injertos de hueso de antaño".

Durante las sesiones, los expertos debatirán sobre cómo la integración de la planificación por software avanzado y la cirugía guiada redefinen los tiempos de intervención y mejoran la precisión postoperatoria.

El director gerente de los Hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar, Alejandro Cañamaque, ha señalado que el objetivo "no será solo celebrar lo logrado, sino marcar la hoja de ruta hacia una odontología más predecible y menos invasiva".

Por su parte, el director médico del centro y "pionero" de la técnica, el doctor Rubén Davó, ha destacado la "vulnerabilidad" de quienes llegan a su consulta tras el "fracaso" de otros tratamientos.

En este sentido, Davó ha apuntado que "cuando las soluciones convencionales fallan y ya no hay alternativas claras, el paciente se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema".

Con este evento, Vithas busca reafirmar su "compromiso" con "la innovación sanitaria" y demostrar que "la combinación de experiencia clínica y tecnología digital es la clave para resolver los casos de atrofia maxilar muy complejos".