Ciudad de la Luz acoge el Foro de Coproducción CV-Región de Murcia con diez obras audiovisuales en desarrollo

Ciudad de la Luz acogerá el Foro de Coproducción CV-Región de Murcia - FORO DE COPRODUCCIÓN

ALICANTE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los Estudios Ciudad de la Luz acogen este viernes el Foro de Coproducción Comunitat Valenciana-Región de Murcia, una iniciativa organizada dentro de las actividades del 23 Festival Internacional de Cine de Alicante, con un total de diez proyectos audiovisuales en desarrollo.

El acto, dedicado al "impulso de nuevos proyectos audiovisuales" y al "fortalecimiento de las alianzas entre productoras de ambos territorios", reunirá a productores, creadores y profesionales del sector, según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Además, el foro se enmarca dentro de la octava edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción, impulsado por el Festival Internacional de Cine de Alicante y la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante.

Y cuenta con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV), la asociación Cinemur, À Punt Radiotelevisión Valenciana y La 7 Televisión Autonómica de la Región de Murcia.

En total participarán diez proyectos seleccionados, cinco de cada comunidad, que serán presentados ante profesionales de la industria con el objetivo de generar "nuevas vías de colaboración y coproducción".

Por parte de la Comunitat Valenciana participarán los proyectos 'Confesión en la sombra', de Producciones Televisivas Mecomlys SL (PTMedia), presentado por el productor Eusebio Díaz Manero y el guionista Fermín Palacios Pina; 'La mujer de hierro', de TV ON Producciones, con la presencia de Paloma Mora y Nacho Ruipérez; 'La vida reflejada', de Jaibo Films, representado por Miguel Molina; 'Todo y nada', de Aire de Cinema, con la directora Julia Martó y la productora Mila Luengo, y '8/2021', de OkoyFilms SL, presentado por Salva Monleón.

Desde la Región de Murcia formarán parte 'El rayo que no cesa', de Maskeline, a Visual Foundry; 'Finales', de Ricardo M. Julia; 'L1L4', de Covershot Murcia; 'La Navidad de Alba', de Cristina María Ruiz González, y 'Las ruinas', de Vuelta Estudios.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con la bienvenida institucional y la presentación de los proyectos seleccionados. Posteriormente, a las 11.00 horas, se celebrará un café 'networking' para "favorecer el encuentro entre productores y profesionales del sector audiovisual".

A las 11.30 horas tendrá lugar la mesa redonda 'Fuentes de Financiación C. Valencia y Región de Murcia', en la que participarán el director del ICA, Manuel Cebrián, el director adjunto del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálvez; el director general de La 7 Región de Murcia, Antonio Peñarrubia, el subdirector de contenidos de À Punt Radiotelevisión Valenciana, Alfred Costa, y el presidente de Screen One, Ralph Haiek.

"OPORTUNIDAD"

El director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha destacado que este foro busca "generar sinergias, impulsar y fortalecer la industria y el desarrollo de proyectos entre diferentes comunidades autónomas".

Además, ha asegurado que se trata de una "oportunidad" para promocionar el trabajo de las televisiones públicas y de los creadores, así como de sumar "ideas y proyectos".

Por su parte, Cebrián ha subrayado que este es un momento "muy positivo" para poner en valor "futuros desarrollos de trabajo". "En la Región de Murcia, en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo importante para impulsar la industria audiovisual, con ayudas, incentivos a rodajes y recursos que han generado crecimiento", ha enfatizado.

En este sentido, ha apuntado que "iniciativas como este foro permiten reforzar la colaboración entre territorios, aprovechar sinergias y atraer producciones que generan inversión, empleo y actividad en el sector".