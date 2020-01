La Ciutat de Les Arts se convierte en un pez prehistórico en la fotografía ganadora de The Art of Building

Publicado 30/01/2020 20:30:35 CET

Fotografía 'Fish', ganadora de The Art of Building

Fotografía 'Fish', ganadora de The Art of Building - PEDRO LUIS AJURIAGUERRA SAIZ - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de Les Arts de València se transforma en un pez prehistórico en la imagen ganadora del concurso de fotografía 'The Art of Building' 2019, organizado por el Chartered Institute of Building (CIOB). La obra, del fotógrafo vasco Pedro Luis Ajuriaguerra, se ha llevado el premio del jurado.

El propio Ajuriaguerra ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que no sacó la foto para el concurso, y que, de hecho, tiene varias del conjunto de la Ciutat de les Arts en las que se intuyen formas como un ojo o una nave espacial.

El CIOB señala en la descripción de la fotografía, denominada 'Fish', que "debido al reflejo del agua por la noche, la arquitectura de los edificios muestra la figura de un pez, quizás prehistórico, con su corazón aún vivo".

Ajuriaguerra, que no se dedica por completo a la fotografía, ha explicado que sacó la fotografía durante unas vacaciones de Semana Santa en la capital del Turia. En la ciudad, el fotógrafo también ganó hace unos años el Concurso de Fotografía Guille Martí Revillo, con su obra 'Duelo de poder'.

'Fish' no es la única foto de un lugar de la Comunitat Valenciana que ha sido finalista en The Art of Building. Una imagen de la Muralla Roja de Calp, de Agnese Sanvito, es una de las diez fotografías finalistas.