La Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia amplía horarios y actividades durante las fiestas navideñas - EUROPA PRESS

VALENCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències amplía horarios y actividades durante las fiestas navideñas hasta el 6 de enero. La programación especial incluye el tradicional mercado navideño, en el Paseo de Arbotantes del Umbracle, con más de 50 puestos de artesanía típica en estas fechas y de la Comunitat Valenciana, piezas de belenes, actividades y talleres infantiles, además de una amplia oferta gastronómica.

La directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha explicado que esta oferta está destinada "a todos los públicos" y ha animado a las familias "a que vengan a pasar estos días especiales aquí para disfrutar de toda la oferta" que han programado para estas fechas.

El Museu de les Ciències, que abrirá todos los días excepto el 25 de diciembre al igual que l'Hemisfèric, ofrece sesiones diarias de los talleres con experimentos en directo 'Química en acción', 'La ciencia invisible', 'Científico por un día' (para edades comprendidas entre los cuatro a los ocho años) y 'Robots'. También el Teatro de la Ciencia con los espectáculos 'Ramona y Cajal. El secreto del Museu', un musical científico y 'Alto Voltaje' con demostraciones en torno a la electricidad, así como 'Espai dels Xiquets', son contenidos para todos los públicos en el Museu.

Entre la oferta infantil, destaca la exposición 'Metamorfosis. El poder de la transformación' recomendada a partir de los seis años y que se organiza en cinco escenografías llenas de color y juegos interactivos. Otra de las propuestas principales del Museu de les Ciències es la exposición 'Leonardo da Vinci. 500 años de genio' que ofrece al visitante una experiencia inmersiva, divulgativa e interactiva para explorar la vida y legado del gran artista del Renacimiento, que fue además un genio científico.

Por su parte, L'Hemisfèric amplía también sesiones estas semanas. En cartelera hasta el 6 de enero el especial navideño de stop-motion 'La Luz de la Navidad' se suma al último estreno infantil de temática espacial '3,2,1.. Despegamos' y la película animada 'El arrecife encantado de Kaluoka'hina 3D'. La programación se completa con las proyecciones 'Postales de otros mundos', 'Leonardo da Vinci. Hombre universal', 'Auroras. Luces del Norte' y 'Animal Kingdom'.

Los sábados a las 20.00 horas se realiza el planetario en directo 'Las Nocturnas de invierno', que une música y astronomía para conocer cómo es el cielo nocturno durante la estación más fría del año y que muestra agujeros negros, exoplanetas, planetas errantes, nebulosas o supergigantes azules en la pantalla gigante de 900 metros cuadrados del Hemisfèric.

MERCADO DE NAVIDAD

Mientras, el Paseo de Arbotantes del Umbracle acoge un año más el tradicional mercado de Navidad hasta el 6 de enero con 50 puestos de venta de artesanía típica en estas fechas, actividades y talleres infantiles, junto con una amplia oferta gastronómica en food trucks y zona de restauración tematizada "que cada año se está consolidando más".

En el mercado de Navidad se celebran diferentes actividades y demostraciones de oficios navideños, talleres infantiles donde los niños podrán participar en diversas actividades creativas como pinturas navideñas. También se realizan actuaciones de cuentacuentos, así como la recogida de cartas para Papá Noel y los Reyes Magos.

Además, todos los días a partir de las 18.00 horas se enciende la iluminación especial de Navidad en la Ciutat de les Arts i les Ciències con las estrellas del Umbracle, el gran árbol altura instalado en el paseo y diferentes elementos decorativos: un pórtico que da la bienvenida a los visitantes y es a la vez un photocall navideño y la estrella de Navidad junto al lago norte del Hemisfèric.