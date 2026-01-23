El clarinetista cubano Paquito D'Rivera actuará en el 34º Festival Jazz a Castelló

Paquito D'Rivera actuará en el 34º Festival Jazz a Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 23 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El 34º Festival Jazz a Castelló vivirá la que es su edición más internacional con la presencia de Paquito D'Rivera. El clarinetista cubano, ganador de 16 premios Grammy, actuará en el Teatro del Raval el sábado 21 de febrero, exactamente veinte días después de la 68.ª edición del certamen musical más importante del mundo, en el que vuelve a estar nominado en la categoría de 'Mejor Álbum Latino de Jazz'.

A sus 77 años, Paquito D'Rivera es uno de los pocos artistas que puede presumir de haber sido distinguido con los mayores reconocimientos de la industria musical. Entre ellos la Medalla Nacional de las Artes del Congreso de los Estados Unidos -la mayor distinción cultural que otorga ese país- y que le ha llevado a actuar en la Casa Blanca para presidentes como Bush y Obama.

La lista de músicos que ha contado con su talento va desde el mítico Dizzy Gillespie a Michel Camilo, Bebo Valdés, Gloria Estefan o Gato Barbieri. Aunque, sin duda, su mayor cómplice musical ha sido Chucho Valdés, con quien ha mantenido una colaboración de más de sesenta años fusionando jazz afrocubano.

Sin embargo la apuesta por la internacionalización del ciclo 'Jazz a Castelló' no acaba ahí, pues hay una avalancha de conciertos del 2 al 22 de febrero en el Real Casino Antiguo, la avenida Rey Don Jaime y el Teatro del Raval. La norteamericana DannDan, la mozambiqueña Koko-Jean Davis y el serbio Igor Nedeljkovic se suman a un cartel en el que tampoco faltarán los músicos de la Banda Municipal de Castellón junto a Dayan Soul.

El apartado nacional correrá a cargo de Carmen Vela, Noa Lur y Alejandra Rueda, tres de los grandes nombres de la escena musical patria y que presentarán sus nuevos trabajos musicales.

Las actividades paralelas se refuerzan este año con sendas actuaciones de 'Sang&Jazz', en el punto de donación de sangre del Centro de Transfusiones del Centro de Salud Pública de Castellón. Además, el colectivo castellonense 'Swing i Au' serán los encargados de poner a bailar a los asistentes del concierto de los murcianos Zoot Suiters.