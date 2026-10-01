Clases suspendidas en Valencia ante la alerta roja por lluvias: estos son los colegios afectados

Archivo - Varios alumnos repasan sus apuntes en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alerta roja por lluvias decretada por Emergencias para hoy y mañana en la Comunitat Valenciana ha obligado a suspender clases en diferentes centros educativos.

En concreto, según ha informado la Conselleria de Educación, se ha suspendido este jueves y viernes la actividad lectiva en los centros ubicados en zona inundable y zona afectada por la dana, así como la actividad en la universidad popular, centros de mayores y centros ocupacionales.

Los centros de Pedanías afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 son el Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Castellar-Oliveral); el CEIP Forn d'Alcedo; el CEIP Padre Manjón (La Torre); la Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral; la Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral; y el IES Ravatxol (Castellar-Oliveral).

A estos colegios les siguen el CEIP Castellar-Oliveral; el Centre Priv. Ed Inf. 1er. Cicle Sambori (La Torre); el Centre Privat FP CFFolgado (Faitanar); el CEE Pub. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral); el Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral); la Escola Privada de Música Sedajazz (La Torre); el Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral; el Centre Universitat Popular Forn d'Alcedo; el Centre Universitat Popular La Torre; y el Centro Ocupacional de La Torre.

Los centros ubicados en zonas inundables son el CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet- Beniferri); el CEIP José Senent (Massarrojos); el IES Isabel de Villena (València); el Centro Ocupacional Isabel de Villena (València); el CEIP Blasco Ibáñez (València); la Escola Privada de Música El Palmar; la Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos; el Centre Universitat Popular Poble Nou; el Centre Universitat Popular Carpesa; el Centre Universitat Popular Massarrojos; y el Centre Universitat Popular El Palmar.

Así mismo, a los centros de las pedanías de El Saler y Pinedo se les ha comunicado que se suspende la actividad jueves y viernes. Se trata del CEIP Luis Santangel (El Saler); el IES El Saler; el CEIP Pinedo; la Escuela Infantil Municipal Pinedo; y la Universidad Popular Pinedo. En el resto de centros educativos de la ciudad se ha comunicado que no realicen actividades en los patios y al aire libre.

COLEGIOS PROVINCIA DE VALENCIA

Por otro lado, se ha suspendido la actividad lectiva a partir de las 12.30 horas de hoy en los colegios de Chiva, Gátova y San Antonio de Benagéber.

A partir de las 13 horas se han cancelado las clases en los centros de Bétera, Gandia, Alaquàs, La Pobla de Vallbona, Aldaia, Riba-roja, Moncada, Cheste, Godella (EPLA), Casinos (CEIP La Pau), Loriguilla, Canals y Vilamarxant.

Así mismo, a partir de las 14 horas se ha suspendido la actividad lectiva en los centros de Benaguasil, Alfafar, Xirivella, Albal, Paiporta, Alfara del Patriarca, Sedaví, Torrent, Benigànim, Tavernes de la Valldigna, Catarroja y Tirig (clases y bus del IES de San Mateu).

Además, el Ayuntamiento de Sagunt ha cancelado toda la actividad lectiva y las actividades socioculturales, y ha restringido el uso de parques y espacios públicos a partir de las 17 horas ante esta situación meteorológica.