El Club Náutico retira la candidatura para que València acoja la America's Cup en 2024

El PP critica la "falta de apoyo" de la Generalitat y el Ayuntamiento: "Dejan a la ciudad sin una oportunidad de futuro"

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Náutico de València ha retirado la candidatura para que la ciudad acoja la 37ª edición de la America's Cup de vela en 2024 --cita deportiva que ya albergó en 2007 y 2010-- debido a que las distintas partes implicadas en el proyecto "no han podido alinear sus intereses mutuos" de cara a esta celebración, según han confirmado a Europa Press fuentes de la entidad. No obstante, los integrantes de la candidatura "seguirán trabajando en este proyecto".

De esta forma, han lamentado las mismas fuentes, la ciudad ve así "frustradas sus expectativas" de albergar un evento que presentaba las ventajas, frente a las anteriores ediciones, de "contar con las infraestructuras marítimas existentes" y de "centrar sus esfuerzos en impulsar el Plan Legado 2021-2040 para la reactivación marítima de València".

Desde el Club Náutico, en un comunicado, han defendido que la celebración en València de este trofeo deportivo ha contado con un "sólido respaldo social y económico" de las principales organizaciones institucionales y empresariales de España y València y, en este sentido, ha agradecido "los compromisos de las grandes empresas privadas que se han comprometido a patrocinar el evento".

En esta línea, desde el Club han señalado que "a pesar de que València contaba con las infraestructuras y la experiencia del equipo, tras meses de colaboraciones constructivas con los titulares de los derechos de la 37ª America's Cup, las partes no han podido alinear sus intereses mutuos".

De igual manera, han puesto en valor que los impulsores de la candidatura valenciana "han defendido durante estos meses la celebración de una nueva America's Cup con un modelo económico sostenible y como el revulsivo que necesita esta región para volver a situarse entre los principales destinos turísticos del mundo".

"Todo ello, con la firme voluntad de brindar a València la oportunidad de reactivar la economía local, regional y nacional a través del impulso a la industria náutica, el turismo, la tecnología y la innovación que supone el evento", han añadido.

"HABRÍA SIDO EL ACELERADOR PERFECTO"

El fundador de H2O Riders Science & Management, Niccolò Porzio Di Camporotondo, uno de los impulsores del proyecto, ha considerado que la celebración de la America's Cup en València "habría sido el acelerador perfecto para el Plan de Reactivación Marítima de la ciudad en el que hemos estado trabajando e implantaremos antes de fin de año".

Por su parte, el presidente del Real Club Náutico de València, Alejandro Fliquete, ha destacado que desde la entidad han trabajado centrando sus esfuerzos en "aportar un beneficio a la economía valenciana". "Todo ese trabajo bien hecho se ha ofrecido a las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales. El Club siempre ha estado al servicio de València y siempre trabajará para proteger los intereses de los valencianos", ha aseverado.

Finalmente, el socio de Redstone Advisory Partners Antonio Alquezar ha indicado que la compañía "ha estado involucrada en grandes eventos internacionales y tenemos la certeza de que los cimientos que tiene València y la America's Cup son los adecuados para impulsar un nuevo modelo de evento sostenible capaz de desarrollar un plan de legado para la ciudad". "Los claros beneficios que supondría para ambas partes hace que sea aún más difícil retirarse", ha afirmado.

PP CRITICA LA "FALTA DE APOYO"

Tras conocer la retirada de la candidatura por parte del Club Náutico, fuentes de la Generalitat y del Ayuntamiento de València, preguntadas por Europa Press, han rehusado realizar declaraciones al respecto y han señalado que, al tratarse de una iniciativa privada, en todo caso el pronunciamiento corresponde a la entidad impulsora.

Sin embargo, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Mª José Catalá, en un comunicado, ha criticado "la falta de apoyo de las instituciones valencianas" a la celebración de la America's Cup en la ciudad y ha acusado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y al alcalde de València, Joan Ribó, de "dejar a València sin una oportunidad de futuro y sin una opción de proyección internacional, de generación de oportunidades y de crecimiento económico para muchos sectores de la ciudad".

En este sentido, ha agradecido a los impulsores de la iniciativa "su valentía y todo el trabajo realizado que ha llevado la candidatura hasta la final frente a Yeda y Cork y que ahora se retira por la falta de ambición y apoyo de las instituciones valencianas, que han hecho inviable continuar pese a todo lo realizado".

Para la portavoz 'popular', Ribó, "además de ceder las instalaciones de la Marina, debería haber tendido la mano a los promotores de la candidatura para buscar entre todos una solución para el pago del canon, promoviendo la colaboración público privada para que el coste para las arcas municipales fuera el menor posible".

Asimismo, se ha mostrado "sorprendida" ante el "silencio" del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, tras "apoyar sin fisuras la Volvo Ocean Race y el pago de su canon de 22 millones de euros" pero que, sin embargo, en València "no ha apoyado un proyecto que hubiera atraído turismo e inversiones a la ciudad".

"Compromís y el PSPV vuelven a cerrar las puertas de un proyecto importante para la ciudad. Ribó le da la espalda a València y hace que no aproveche una de sus mayores riquezas, el mar y la Marina. La ciudad no se merece un alcalde ni un 'president' de la Generalitat que no miran por el futuro de sus vecinos", ha finalizado.