Un coche choca contra la fachada del parking del aeropuerto de Elche y provoca desprendimientos

Archivo - Aeropuerto Alicante-Elche
Archivo - Aeropuerto Alicante-Elche - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 9:40
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ALICANTE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha colisionado contra la fachada del parking del aeropuerto de Elche-Alicante Miguel Hernández y ha provocado desprendimientos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El incidente tuvo lugar anoche, sobre las 20 horas, en la planta 1 del aeropuerto, cuando un coche chocó contra la fachada metálica del parking por causas que no han trascendido.

Como consecuencia, se desprendió el muri-vallado que protege al aparcamiento, por lo que se movilizaron hasta la zona una autobomba pesada del parque de Elche, un vehículo de jefatura y una grúa pluma. Bomberos Elche aseguraron y retiraron la parte metálica de la fachada por riesgo de caída.

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