Un coche de Policía Nacional choca contra una casa en Alaquàs y provoca un incendio en la planta baja

1077014.1.260.149.20260411234725 Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Alaquàs tras chocar un vehículo de la Policía Nacional en la planta baja - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia han actuado a última hora de la tarde de este sábado en un incendio en una vivienda en Alaquàs (Valencia), originado tras el choque de un vehículo de la Policía Nacional, por causas no precisadas, contra la planta baja, donde se ha quedado empotrado.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, los hechos han sucedido sobre las 20:26 horas cuando se ha alertado de que un vehículo de Policía Nacional había impactado contra una vivienda de la calle San Pascual de la localidad y había provocado un incendio en la planta baja.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Torrent, Paterna, sargento de Torrent y oficial del Consorcio, que han tenido que rescatar del interior de la casa a una mujer con movilidad reducida y que estaba, en el momento del choque, en la primera planta, mientras que el accidente e incendio posterior se había producido en la planta baja, entre otras funciones, destinada a garaje.

El humo se ha propagado por el resto de la vivienda, por lo que los bomberos han accedido al interior y auxiliado a la mujer, a la que han proporcionado una máscara de rescate y la han evacuado temporalmente a la terraza superior, al ser una zona segura. Posteriormente, se han mantenido a su lado hasta que han podido bajarla sin riesgo hasta la calle.

En cuanto al vehículo accidentado, los bomberos no han tenido que excarcelar a los ocupantes pero sí que han intervenir para retirar el coche, que había quedado empotrado en la vivienda. Posteriormente, los bomberos han custodiado el traslado del vehículo --un híbrido-- para evitar el riesgo de reignición.