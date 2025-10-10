Colectivos migrantes convocan una manifestación en València contra el 12 de octubre: "No hay nada que celebrar"

Archivo - Una mujer con una máscara participa en una manifestación contra el Día de la Hispanidad, a 12 de octubre de 2021, en Madrid - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuarenta colectivos de personas inmigradas y organizaciones que trabajan en defensa de sus derechos en València han suscrito un manifiesto en el que rechazan la "narrativa colonial" que presenta el 12 de octubre como un día de "unidad" o "hispanidad" y denuncian que esta fecha "recuerda el inicio del despojo, el genocidio y la esclavitud para muchos pueblos y comunidades de toda humanidad".

Por eso han convocado una manifestación para el próximo domingo 12 de octubre, que partirá desde la plaza de San Agustín de València a las 12 horas para llegar hasta la plaza de la Virgen, bajo el lema '¡Nada que celebrar! ¡Por la memoria anticolonial y la lucha antirracista!'.

Esta manifestación pretende servir de "acto de resistencia contra el colonialismo y el genocidio que comenzó hace más de 500 años y que continúa hoy en la ocupación y expolio de territorios y pueblos como Palestina, el Congo o Sudán", manifiestan las organizaciones convocantes.

Denuncian que "el orden colonial se ha reconfigurado en mecanismos de control como el de la Europa Fortaleza, que refuerza sus fronteras como dispositivos de muerte, a costa de las vidas migrantes y racializadas".

Las entidades también advierten que "los incendios, las danas y otras catástrofes no son naturales, sino consecuencias directas de un modelo extractivista y colonial que pone el capital por encima de la vida".

"Frente a la decisión de la Generalitat de celebrar tres días la Hispanidad, una exaltación del privilegio blanco y del colonialismo", estas organizaciones pretenden "responder con memoria, dignidad y lucha".

Rechazan que "se convoque a las personas inmigradas para actos folclóricos, de celebración en las calles con música y fiesta, cuando se les niegan derechos básicos en centros de salud, servicios sociales o comisarias; cuando se les deniega el acceso al padrón, se realizan paradas policiales por perfil racial, se les impone una Ley de Extranjería excluyente y se les somete a un racismo institucional y cotidiano". "Porque no hay nada que celebrar en un genocidio que aún no ha terminado", concluyen.

Firman el manifiesto ACOEC, Afrolatidos, Centro Al Descubierto, Alianza por la Solidaridad, ARACOVA, ASOL, Aquarius Supervivientes, BDS-PV, Asoc. Bombers Fénix, CAMUMA, Casa Camerún, Casa Marruecos, CEAR-PV, CEDSALA, CESÁfrica, Campaña CIEsNO, CIM Burkina, CCOO-PV, Entreiguales, Espai Obert Marítim, HOAC, Intersindical Solidària, Intersindical Valenciana, Jovesolides, Asociación Movilidad Humana, Movilízate, Mujeres Voces y Resistencias, No + Precarietat, Obrim Fronteres València, Por ti Mujer, Psicólogas sin Fronteras, Regularización Ya, Resistencia Migrante Disidente, Fundació Terra de Acogida, Tu Puerta Amiga, Uhuru, Un Solo Pueblo, València Acull y València és Refugi.