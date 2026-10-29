El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales impulsa una escultura en València para rendir homenaje a la profesión

Propuesta para instalar una escultura que homenajea a los ingenieros técnicos industriales - COGITI

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia) está impulsado un proyecto destinado a trasladar al espacio público "uno de los grandes símbolos de la profesión": una escultura monumental inspirada en el emblema histórico de los Ingenieros Técnicos Industriales, diseñada por el decano de la institución, Tomás Játiva Collados.

La propuesta nace con la voluntad de "rendir homenaje a generaciones de profesionales y, al mismo tiempo, mostrar a la sociedad el papel de la ingeniería como motor de innovación, progreso y desarrollo", ha explicado la institución en un comunicado.

La iniciativa, según el órgano colegial, adquiere además un significado especial al darse a conocer coincidiendo con el segundo aniversario de la dana que afectó gravemente a numerosos municipios valencianos.

"Durante aquella emergencia, los ingenieros técnicos industriales participaron activamente en labores de evaluación de daños, revisión de instalaciones, recuperación de infraestructuras y restablecimiento de servicios esenciales, contribuyendo a acelerar la vuelta a la normalidad en las zonas afectadas", ha destacado el COGITI.

COGITI Valencia propone ubicar la escultura en la rotonda situada en la confluencia de la avenida del Cid y la calle 9 d'Octubre de Valencia. El Ayuntamiento de València ha iniciado los trámites administrativos para la posible instalación de la escultura en este emplazamiento, dando así los primeros pasos para materializar esta iniciativa, según el colegio profesional.

UNA REINTERPRETACIÓN DEL EMBLEMA COLEGIAL

El diseño parte del histórico emblema colegial, reinterpretándolo mediante una composición escultórica de líneas contemporáneas. Los elementos que conforman el emblema poseen un significado directamente relacionado con la historia, la técnica y los valores de la profesión.

La Corona Real representa el reconocimiento institucional; el regulador de velocidad, la precisión y el control; el electroimán, la fuerza de la electricidad; la electrólisis, la ciencia aplicada al servicio de la industria; y el huso y la lanzadera recuerdan los orígenes industriales. Las ramas de laurel y palma, por su parte, simbolizan la excelencia, el honor y la vocación de servicio.

El proyecto diseñado por Tomás Játiva contempla una escultura de 6 metros de altura, realizada en acero corten S355J2W, un material cuya apariencia aporta a la pieza un marcado carácter industrial.

El conjunto presenta un anillo de aproximadamente 4,20 metros de diámetro, 30 milímetros de espesor y 300 milímetros de ancho, con un peso estimado de entre 4.500 y 5.500 kilogramos. La propuesta técnica prevé una cimentación mediante zapata de hormigón armado. En la base figura la inscripción "Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia", reforzando la identificación de la obra con el colectivo profesional al que representa.

Según el decano del COGITI, Tomás Játiva, "para nuestro colectivo es una magnífica noticia que se hayan iniciado los trámites para la instalación de esta escultura. Supone un importante reconocimiento a generaciones de ingenieros técnicos industriales que han contribuido al progreso de Valencia desde ámbitos tan diversos como la industria, la energía, las infraestructuras o la innovación".