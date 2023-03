El colegio de psicólogos reivindica más especialistas en colegios e institutos para prevenir los suicidios

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha reivindicado este viernes que los colegios e institutos necesitan más psicólogos educativos y que los orientadores con los que se reforzará el sistema para prevenir las conductas suicidias deben ser profesionales de este perfil específico, con los "conocimientos apropiados".

La institución, en un comunicado, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a raíz de las informaciones publicadas sobre el suicidio entre adolescentes y el caso del Instituto de Educación Secundaria La Moreria de Mislata (Valencia), "desbordado" por los problemas de salud mental y con 15 menores con el protocolo por conductas suicidas o autolesiones activado.

El órgano colegial ha reconocido que "la pandemia y las medidas de protección que impedían o limitaban el contacto social, han influido negativamente en algunos jóvenes". "Entre los 10 y 20 años, el ser humano se encuentra en una etapa evolutiva en la que, la pertenencia al grupo y la necesidad de relación entre iguales se hace imprescindible. En la adolescencia, se encuentran en un camino de cambios y es habitual que tengan contradicciones en las manifestaciones de su conducta así como fluctuaciones en el estado anímico", ha explicado.

El COPCV ha insistido en que los centros educativos, de infantil y primaria, así como los institutos, son espacios seguros en los que se promueve la igualdad y la inclusión" y en los que "los y las jóvenes pueden relacionarse entre iguales y expresarse libremente".

No obstante, ha advertido de que los profesionales del ámbito educativo constatan un aumento en el malestar y los desequilibrios emocionales de los jóvenes. "No debemos de patologizar. Es decir, no se debe de identificar inmediatamente este malestar como una enfermedad. La tristeza es una emoción más del ser humano que no debemos de confundir con la depresión", ha matizado.

La institución se ha referido también a "un aumento de la diversidad del alumnado por diferentes razones", "de ahí que sea imprescindible que los centros educativos cuenten con profesionales de la Psicología, más concretamente con psicólogos/as educativas ya que, por sus conocimientos, pueden identificar, valorar e intervenir en determinados casos y hacerlo de forma adecuada". "Además, podrán asesorar y ayudar al profesorado y sobre todo, acompañar, diseñar e implementar las acciones necesarias para modificar conductas inapropiadas", ha defendido.

El colegio de psicólogos apunta que el suicidio es una cuestión estructural y compleja y debe abordarse, "además de la parte clínica, que es importantísima", en el contexto de las familias y los centros educativos, con los recursos especializados adecuados a través de la Orientación Educativa", ha expuesto.

Por ello, el COPCV considera "indispensable que los centros educativos, tanto de Infantil y Primaria como en los institutos, cuenten con profesionales de la Psicología en el servicio de Orientación Educativa".

Actualmente, ha lamentado, "la figura del orientador educativo responde a un modelo docente de maestro de apoyo especializado pero que no garantiza que sean profesionales de la Psicología, ni tan siquiera relacionados con aspectos humanos. Es decir, cualquier graduado o licenciado, sin importar la especialidad de su titulación, puede acceder a través de oposición, a ser orientador educativo".

Por tanto, ante el anuncio de la Conselleria de Educación de que llevará a cabo un incremento de la plantilla de orientadores, ha exigido que sean profesionales especializados, con los conocimientos apropiados para intervenir en las diversas casuísticas de los niños, niñas y jóvenes que integran los centros educativos. "De no ser así, consideramos que la situación lejos de mejorar podría empeorar. Al parecer, hemos caído en un modelo en el que se tiende a la patologización y hay que cambiar la perspectiva: la prevención debe ser el eje principal", ha defendido.

El Col·legi ha subrayado que las acciones de evaluación e intervención sobre problemas psicológicos tienen que estar planificadas y dirigidas por personal experto en Psicología Educativa. Ha agregado que la incorporación de este profesional a los centros educativos puede regularse de diversas maneras, con la finalidad de mejorar el bienestar de la comunidad educativa, la educación emocional y la atención a la diversidad.

Por otra parte, ha señalado su satisfacción con el programa de promoción de la Salud 'Som Imprescindibles' que la Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha.

El COPCV se ha puesto a disposición de la Generalitat y de sus consellerias.