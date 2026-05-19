El cómico argentino Roberto Moldavsky desentraña en La Plazeta los matices de la vida moderna

El cómico argentino Roberto Moldavsky presenta en València 'Salud, Moldavsky y Amor' - ROBERTO MOLDAVSKY

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Roberto Moldavsky, referente del humor argentino, incluye València dentro de su gira mundial con su nuevo espectáculo 'Salud, Moldavsky y amor', con solo una actuación el próximo jueves 4 de junio en el Teatro La Plazeta a las 21 horas.

'Salud, Moldavsky y amor' aborda durante una hora y media con humor, música y autenticidad los matices de la vida moderna. La política, las relaciones amorosas, los viajes en familia, los cambios de la edad, las nuevas formas de crianza y las dificultades para adaptarse a la tecnología se convierten en material para reflexionar y reír al mismo tiempo, detallan los organizadores de la función.

El espectáculo no solo entretiene, sino que construye un universo cercano y reconocible. Cada historia, cada observación y cada anécdota genera complicidad con la audiencia, con una puesta en escena diseñada para generar cercanía y lograr que cada espectador se sienta protagonista de las situaciones que se presentan. Todo ello con una mezcla de anécdotas cotidianas, reflexiones inteligentes y comentarios irónicos.

Moldavsky se ha consolidado como una de las voces más destacadas del humor en Argentina gracias a su capacidad para transformar lo cotidiano en material cómico con precisión y estilo. Su mirada afilada, su ironía natural y su talento para conectar con la audiencia lo han convertido en un referente dentro del género.

Con una trayectoria poco convencional, comenzó su carrera artística a los 50 años, demostrando que la creatividad y la pasión por el escenario no conocen límites de edad. Desde entonces ha conquistado teatros en Argentina y escenarios internacionales.

Roberto Moldavsky destaca por su habilidad para observar la vida desde un ángulo que revela lo absurdo, lo divertido y lo entrañable de cada situación. Su humor es inclusivo y transversal: logra que personas de distintas edades y culturas se identifiquen con sus observaciones y se rían de las mismas experiencias compartidas.

Las entradas para su espectáculo en València están a la venta en la web del Teatro La Plazeta.