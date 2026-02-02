Comienza la instalación del vallado de la plaza del Ayuntamiento para las 'mascletaes' de Fallas

Comienza la instalación de la 'jaula' en la plaza del Ayuntamiento de València para las 'mascletaes' de Fallas - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha comenzado esta semana la instalación de las vallas de seguridad para las 'mascletaes' de Fallas que se disparan en la plaza durante el mes de marzo.

El pistoletazo de salida en la conocida como 'catedral de la pólvora' será el domingo 22 de febrero tras la 'Macrodespertà' con un disparo a cargo de Pirotecnia Valenciana, empresa que también se encargará de la 'mascletà' de las 14.00 horas de ese mismo día.

A partir de este momento, la plaza del Ayuntamiento acogerá, del 1 al 19 de marzo, a las 14.00 horas en punto, una 'mascletà' que será disparada cada vez por una empresa pirotécnica diferente.

Pirotecnia Peñarroja abrirá un año más el calendario de 'mascletaes' diarias, en un programa que cerrará Hermanos Caballer el día 19 de ese mes con el último disparo de las fiestas josefinas y la 'Cremà' de las fallas municipales.

En cuanto al calendario pirotécnico, el 6 de febrero Pirotecnia Martí disparará el espectáculo posterior a la inauguración de la Exposició del Ninot 2026 en el exterior del Museu de les Ciències.

Por su parte, los tro de bac de la 'despertà' los fabricará un año más Pirotecnia Alto Palancia. Esa misma tarde, Pirotecnia Caballer FX disparará el espectáculo de fuegos artificiales del acto de la 'Crida' en las Torres de Serranos. Y el sábado 28, Peñarroja disparará el espectáculo 'Previa fallera' a las 24.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento.

Ya en marzo, el mes grande de las fiestas, Pirotecnia Peñarroja abrirá un año más el calendario de 'mascletaes' diarias en la conocida como catedral de la pólvora de la ciudad el día 1 de marzo a las 14.00 horas.

Le seguirán, en este orden, Pirotecnia Hermanos Sirvent (día 2), Alto Palancia (día 3), Dragón (día 4), Zaragozana (día 5), Pibierzo (día 6), Nadal-Martí (día 7), Martí (día 8), Turís (día 9), Crespo (día 10), Tomás (día 11), Alpujarreña (día 12), Vulcano (día 13), Aitana (día 14), Valenciana (día 15), Tamarit (día 16), Pirotecnia del Mediterráneo (día 17), Caballer FX (día 18) y cerrará el ciclo Hermanos Caballer (día 19).

Al margen de los disparos diarios, se han programado espectáculos nocturnos en la plaza del Ayuntamiento el domingo 1 de marzo a las 20.00 horas a cargo de Pirotecnia Crespo; el viernes 6 a las 24.00 horas, de Pibierzo; el sábado 7 a las 24.00 horas, de Tomás; el domingo 8 a las 20.00, de Nadal-Martí; el jueves 12 a las 20.30, de Alpujarreña; el viernes 13 a las 24.00, de Turís; y el sábado 14 a las 24.00, de Tamarit.

Por otro lado, Pirotecnia Vulcano será este año la encargada de disparar 'L'Alba de les Falles' la noche de la 'Plantà', el 15 de marzo, a las 24.00 horas, desde la plaza del Ayuntamiento.

En cuanto a los castillos nocturnos de la semana grande de las fiestas, todos ellos se dispararán a las 24.00 horas desde el puente de Montolivet. De estos espectáculos se encargarán las empresas Mediterráneo el día 16, Zaragozana el 17 y la 'Nit del Foc' llevará el sello de Pirotecnia Valenciana la noche del 18.

Finalmente, Pirotecnia Hermanos Caballer cerrará el programa pirotécnico con la 'Cremà' de las fallas municipales en la plaza del Ayuntamiento la noche del 19 de marzo.