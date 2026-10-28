Comienza el rodaje de 'Bambalina' La nueva serie de ficción propia de À Punt - À PUNT

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

À Punt inicia este jueves, 29 de octubre, el rodaje de 'Bambalina', su nueva serie de ficción, informa la radiotelevisión pública valenciana en un comunicado.

La filmación de la primera temporada arranca en los estudios ubicados en la localidad de Buñol, que cuentan con dos platós y más de una docena de sets.

Ambientada en Alapont, una pequeña ciudad imaginaria de la Comunitat Valenciana a finales de los años 80 y principios de los 90, 'Bambalina' cuenta con la experiencia de equipos que ya formaron parte de 'L'Alqueria Blanca'.

Dirigida por Peris Romano y Núria de la Torre, los guiones corren a cargo de Miquel Peidró junto a un equipo compuesto por Manuel Valls, Aurora Guerra, Ada Hernández, Neus Peidro Devesa y Carles Chiner.

Más de 15 actores y actrices y cerca de un centenar de profesionales técnicos completan el equipo de esta producción realizada por la productora valenciana Benilucete, SL.

En el reparto de Bambalina figuran rostros muy conocidos para los espectadores como Maria Maroto, Àlex Gadea, Jordi Ballester, Jaime Linares o Cristina Fernández, así como nuevas incorporaciones, entre ellas Paula Valiño, Sergio Martín, Paula Serrano, Andrea Caloxe o Carla Benavent.

El punto de partida de esta serie comienza cuando la protagonista, Isabel, recibe el teatro 'Bambalina' como una herencia inesperada y llega a Alapont con la intención de descubrir el motivo e intentar devolverle la vida al recinto.

La primera temporada de la serie tendrá 13 capítulos de 55 minutos y está previsto que se estrene en los próximos meses.