Comienzan las negociaciones para el próximo convenio colectivo de hostelería de Valencia

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CdT de València ha acogido este martes la reunión de inicio de la negociación del próximo convenio colectivo de hostelería de la provincia de Valencia, entre la organizaciones empresariales y sindicales.

Durante la sesión se ha procedido a la acreditación de las partes, a la constitución formal de la mesa y al establecimiento de las bases iniciales del calendario y metodología de trabajo, con el objetivo de abordar la negociación "desde el diálogo, la responsabilidad y el consenso", según ha explicado la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia en un comunicado.

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, como entidad representativa del sector y que ha participado en todas las negociaciones de los anteriores convenios, ha valorado positivamente el inicio de este proceso de negociación.

La federación ha reiterado "la importancia del diálogo social como eje fundamental para abordar los cambios y ajustes en el sector, acorde al contexto actual y que permita compatibilizar la viabilidad de las empresas con unas la mejora continua de las condiciones laborales para las personas trabajadoras".