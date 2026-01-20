La Comisión de Cultura de València insta a impulsar en 2026 la licitación para rehabilitar la Biblioteca Histórica

Archivo - Hemeroteca Municipal y Biblioteca Histórica de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de València ha aprobado una moción que insta al Servicio de Acción Cultural a impulsar en este año la licitación del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación de la Biblioteca Histórica y la Hemeroteca Municipal, con sede en la plaza de Maguncia, con el fin de "modernizar las instalaciones, renovar el sistema de climatización y mejorar la eficiencia energética y el estado de conservación de las colecciones".

La moción aprobada, que ha contado con el voto a favor del equipo de gobierno, la abstención de Compromís y el voto en contra del PSPV, es alternativa a la que había presentado inicialmente la concejala socialista Maite Ibáñez, que pedía una inspección integral de los fondos bibliográficos, la limpieza y desinfección de las colecciones y la rehabilitación y actualización del edificio, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En la moción alternativa finalmente aprobada se insta al Servicio de Cultura a "continuar con la limpieza de los fondos bibliográficos y a una limpieza intensiva del suelo de las instalaciones para garantizar unas condiciones óptimas de conservación". Igualmente, se insta al servicio a informar al vecindario de Tres Forques y a las personas usuarias de la instalación del calendario de las actuaciones previstas para que tengan conocimiento.

El Ayuntamiento de València ha efectuado de forma reciente una inspección general de los fondos bibliográficos de la Biblioteca Histórica y la Hemeroteca Municipal para detectar las necesidades de intervención necesarias. Igualmente, el Servicio de Cultura ya realiza en estos momentos una limpieza especializada de las colecciones, que finalizará "próximamente" con una limpieza del suelo del depósito.

Además, desde hace unos años se han instalado unos dispositivos deshumidificadores que permiten controlar el grado de humedad de las colecciones. La última adquisición de seis aparatos de deshumidificadores se efectuó en 2024 y, en estos momentos, se trabaja en la elaboración de un proyecto para la colocación de deshumidificadores de carácter industrial.

En materia de conservación de los fondos bibliográficos, la Hemeroteca y la Biblioteca Histórica disponen de contratos de encuadernación artesanal, de compra de material de restauración y de servicio de cajas de preservación.