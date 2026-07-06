La comisión municipal de VPP de Alicante cita a Barcala el 24 de julio: el alcalde no aclara si acudirá

ALICANTE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre viviendas de protección pública (VPP) ha citado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), a comparecer --algo que es voluntario-- en una sesión extraordinaria el próximo 24 de julio, aunque el primer edil ha evitado aclarar si acudirá.

La citación se ha acordado en la reunión celebrada este lunes, en la que cuatro concejales del equipo de gobierno, del PP, han rechazado comparecer en este órgano. Se trata de Manuel Villar, quien preside la comisión, además de Carlos de Juan, Antonio Peral y Nayma Beldjilali, esta última responsable de Patrimonio en la actualidad y también cuando a finales de enero trascendió la polémica del residencial de VPP de Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

La citación de Barcala llega después de que el PSPV del consistorio, con el apoyo de Compromís y EU-Podem, registrara el pasado viernes un escrito para pedir la comparecencia "urgente" del primer edil con el fin de que diera "explicaciones" sobre la polémica del complejo construido sobre un suelo municipal que fue enajenado en Playa de San Juan.

Todo ello tras afirmar, el pasado jueves, en la comisión de investigación de Les Corts el exconcejal 'popular' Toni Gallego que la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de un piso e investigada en la causa judicial al respecto-- le dijo en el pleno de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

Barcala, preguntado por los medios de comunicación sobre si acudirá el 24 de julio a la comisión en la que ha sido citado, se ha limitado a contestar que va a seguir sin hacer "ninguna declaración" sobre Les Naus y ha mostrado su respeto a que las distintas comisiones celebren sus sesiones y el juzgado continúe con la investigación. "Ninguna es ninguna", ha apostillado a preguntas de los periodistas en el ADDA, antes de la presentación de Alicante Gastronómica 2026.

Para el 20 de julio, antes de la reunión del día 24 en la que está fijada la posible comparecencia del alcalde, está prevista una nueva sesión, a la que están llamados a comparecer Gómez y Gallego --exediles del PP-- y el exconcejal de Urbanismo Adrián Santos --de Ciudadanos--.

CUATRO CONCEJALES NO COMPARECEN

En la sesión de este lunes, cuatro concejales del equipo de gobierno que estaban llamados a comparecer --Villar, De Juan, Peral y Beldjilali-- han declinado hacerlo. Por este motivo, PSPV, Compromís y EU-Podem han pedido el cese de Villar como presidente de la comisión, mientras que Vox ha manifestado que tendría que ser el propio vicealcalde quien se pronunciara sobre si va a dimitir o no, al tiempo que ha cuestionado quién podría presidir este organismo en caso de que él dejara ese cargo.

En este sentido, Villar ha aseverado que "no" va a dimitir y ha culpado a PSPV, Compromís y EU-Podem de querer "desvirtuar" una comisión en la que "los primeros concejales que no acudieron" fueron los de la izquierda. El vicealcalde afirmó en una rueda de prensa en mayo: "Como soy un hombre de palabra, compareceré". No obstante, justo después señaló: "Otra cosa es lo que conteste".

PSPV

Respecto a la no comparecencia de los ediles del PP llamados a esta sesión de la comisión, Barceló ha señalado que es "una falta de respeto" y ha asegurado que "han seguido órdenes directas de Alcaldía", por lo que cree que los 'populares' "han convertido esta comisión en un esperpento".

En relación con Villar, la portavoz socialista ha sostenido que "ha actuado como patronal, protegiendo a Barcala; como empresa, amparando las no comparecencias; y como sindicato, defendiendo que los concejales no den explicaciones".

Asimismo, Barceló considera que "el alcalde tiene que dar la cara y explicar desde cuándo sabía que se habían repartido los pisos entre cargos del PP y familiares, porque nadie se cree que fuera el último en enterarse".

COMPROMÍS

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha acusado al PP de estar ocultando información desde el principio de la comisión. "Hemos pasado de la comisión de las sillas vacías a la comisión de presuntos implicados", ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación.

Mas cree que la comisión no la dirige Villar, sino Barcala, y ha afeado al vicealcalde que después de que Gallego "desmontase toda la mentira" el pasado jueves en Les Corts, el primer edil ha ordenado que no comparezca "ni dios".

"Acusamos al equipo de gobierno de coaccionarnos. Nos ha dicho que por qué preguntamos en el pleno", ha indicado el edil de Compromís, quien ha insistido en que los 'populares' "ocultan información" y hay un "presunto encubrimiento" y una "trama". "Todo está teledirigido por el señor Barcala desde la cuarta planta", ha apostillado.

EU-PODEM

Desde EU-Podem, su portavoz, Manolo Copé, ha protestado por la forma en la que a su juicio se ha gestionado esta sesión de la comisión, ya que minutos antes se han trasladado por correo las incomparecencias.

Considera que eso es una falta de respeto hacia el trabajo de los grupos de la oposición y ha acusado al PP de crear una "estrategia" para "vaciar" de contenido este órgano. Asimismo, ha señalado que "evitar preguntas lo único que hace es alimentar la desconfianza".

Según Copé, la ausencia de los cuatro ediles del PP revela que los 'populares' "no quieren dar la cara" y ha abundado en que Villar "ha demostrado públicamente que no tiene palabra porque dijo que iba a comparecer", por lo que "la credibilidad del equipo de gobierno se desmorona".

VOX

De otro lado, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha aseverado que la incomparecencia de esos cuatro concejales "demuestra una vez más" que "parece ser" que "no se quiere dilucidar los hechos" relativos a Les Naus y ha incidido en que los alicantinos "necesitan explicaciones".

Preguntada por los medios de comunicación sobre si Vox pedirá la dimisión a Barcala después de la comparecencia que hizo el exconcejal Gallego en Les Corts, ha afirmado que desde su formación van a esperar a ver si precisamente este edil comparece en la comisión municipal el 20 de julio y luego a si lo hace el alcalde el día 24 para, a la vista de ello, actuar "en consecuencia".