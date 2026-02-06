Las comisiones falleras ya pueden pedir la retirada temporal de semáforos, bolardos y más señales de tráfico

Archivo - Montaje de la falla Convento Jerusalem, a 11 de marzo de 2025, en València - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha abierto el plazo para que las comisiones falleras soliciten la retirada temporal de elementos de señalización y control del tráfico urbano, con el fin de facilitar el montaje y desmontaje de monumentos y carpas durante las Fallas 2026. El periodo finalizará el próximo 12 de marzo, tres días antes de las jornadas grandes de las fiestas josefinas.

Este trámite permitirá que las comisiones o asociaciones falleras gestionen con el servicio municipal de Movilidad la retirada y posterior reposición de elementos que dificultan la 'plantà' de las fallas o la instalación de otras infraestructuras auxiliares como las carpas, explica el consistorio.

Entre estos elementos destacan los semáforos, bolardos, horquillas de bicicletas o señales que no están en el código de circulación, como por ejemplo las de carga y descarga, que durante los días falleros pierden su utilidad.

Las comisiones deberán cumplimentar un formulario en la sede electrónica del Ayuntamiento, con los datos y la documentación requerida. También tendrán que adjuntar un plano del emplazamiento del monumento fallero o carpa, así como detalle de los elementos de señalización y control de tráfico que podrían verse afectados y el motivo de su retirada, entre los que se contemplan el de garantizar el acceso peatonal de las zonas afectadas.

En caso de que la solicitud sea idéntica a la del año pasado, no será necesario adjuntar documentación adicional, sino que bastará con indicar que se solicita la misma actuación que en la edición precedente.

En 2025 se retiraron se retiraron seis semáforos y parte de otros 172. También se vieron afectados otros 220 elementos de señalización: 35 maceteros, 69 bolardos, ocho señales que no están en el código de circulación, 52 hitos, 38 horquillas de bicicletas y 18 separadores.

Este año, una vez presentada y aceptada la solicitud, la contrata municipal encargada del mantenimiento de la señalización se pondrá en contacto con el representante de cada falla para planificar los trabajos de retirada y posterior colocación de los elementos afectados.