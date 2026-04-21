El Comité Antisida de València dispensará la PrEP directamente desde su centro comunitario - COMITÈVLC

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Antisida de València (ComitèVLC) "marca un hito" en la salud comunitaria al convertirse en una de las primeras entidades sociales de España autorizada para la dispensación de la PrEP (Profilaxis Pre-Exposición) en su centro comunitario, solo por detrás de Barcelona Checkpoint.

Esta iniciativa busca romper el techo de cristal en el acceso a la profilaxis pre-exposición (el método preventivo del VIH) y está dirigida a personas con dificultades de vinculación con el sistema sanitario.

En concreto, el programa exPrEPsso de descentralización de la PrEP está diseñado específicamente para personas que enfrentan barreras estructurales para acceder a la sanidad pública y pone un foco especial en personas migrantes, personas que se dedican al trabajo sexual, personas trans y mujeres, así como personas usuarias de drogas y practicantes de chemsex.

El nuevo servicio, ubicado en el centro CIBE Marítim de salud sexual y reducción de daños (calle Reina, 261 de València), es posible gracias al proyecto de investigación científica 'The exPrEPsso Study: Ensuring Equitable Access and Retention in PrEP care in Spain'.

El estudio, que ha arrancado en enero de 2026 con una duración prevista de dos años, está liderado por la doctora Anaïs Corma Gómez, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de València, y cuenta con la participación del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y con la financiación de Gilead Sciences.

Esta estrategia se articula a través de un modelo de doble descentralización que permite la atención y dispensación de la medicación tanto en la clínica social del centro comunitario del ComitèVLC en el barrio de El Cabanyal como a través de una unidad móvil, facilitada por Fundación Salud y Comunidad, que acerca los servicios de salud sexual directamente a los entornos de mayor vulnerabilidad.

¿QUÉ ES LA PrEP Y QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE?

La PrEP es una estrategia preventiva altamente eficaz que consiste en la administración de fármacos antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH en personas que no tienen el virus. El programa se dirige a personas que cumplan con criterios de vulnerabilidad y mayor exposición, como uso inconsistente del preservativo, tener más de diez parejas sexuales en el último año, práctica de uso sexualizado de drogas (chemsex), diagnóstico reciente de al menos una infección de transmisión sexual (ITS) y haber necesitado profilaxis post-exposición (PPE) previamente.

Para quienes cumplan alguna de estas condiciones y formen parte de los colectivos mencionados, el acceso a la medicación y el seguimiento son totalmente gratuitos dentro del marco del estudio.

Para pedir cita, estas son las vías de contacto: Whatsapp (678 19 30 97), teléfono (963 92 05 92), correo electrónico (chemsex@comiteantisidavalencia.org) y web (www.comiteantisidavalencia.org/prep).

El próximo martes 28, ComitèVLC organizará una sesión informativa en la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES) dirigida a profesionales sociosanitarios y medios de comunicación. Participará la doctora Anaïs Corma para detallar el impacto científico y social de este nuevo modelo de atención. También se presentará la campaña Stay PrEP y se informará paso a paso del procedimiento para acceder a este tratamiento preventivo del VIH.