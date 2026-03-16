El comité ejecutivo de Cámara Alicante respalda a Carlos Baño y pide "respeto" a la investigación de los bonos comercio

Carlos Baño (c) en la reunión de los miembros del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante celebrada este lunes - CÁMARA ALICANTE

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante han emitido este lunes un comunicado en el que han mostrado su "apoyo unánime" al presidente de la entidad cameral y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, y han pedido "respeto absoluto a la justicia y al proceso en curso", en relación con la investigación sobre los bonos comercio.

El representante empresarial quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de las pesquisas abiertas hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

"Defendemos su honorabilidad personal e institucional con firmeza pero también con responsabilidad", han manifestado, al tiempo que han reclamado una "defensa firme de las garantías que asisten a cualquier ciudadano en un estado de derecho y respeto a la presunción de inocencia".

Así, han exigido "respeto y autonomía hacia la Cámara de Alicante por sentido, responsabilidad y rigor institucional" y han hecho hincapié en que la entidad cameral es "una institución que debe seguir funcionando con normalidad, estabilidad y con pleno sentido de servicio a las empresas y a la economía alicantina".

"Por todo ello, solicitamos no aunar y unificar los planos de actuación ni extender automáticamente a la entidad cameral un espacio vinculado a otro ámbito de gestión. La Cámara tiene su propia función, su propia legitimidad y su propia responsabilidad institucional", han indicado.

En este sentido, los miembros del comité ejecutivo de la Cámara confían en que "todo se aclarará donde corresponde y cuanto antes". "Pedimos celeridad y transparencia en cuanto el procedimiento lo permita para no convertir una investigación en una sentencia anticipada", han concluido.