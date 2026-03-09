Los Comités de Emergencia y Reconstrucción reclaman una moratoria urgente de construcción en zonas inundables tras dana

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción han trasladado este lunes al Gobierno de España una propuesta de moratoria "inmediata" a la construcción en zonas inundables en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

La petición se ha dirigido a la Comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ante la "preocupación" generada por el anuncio de diversos proyectos urbanísticos en terrenos que quedaron anegados durante aquel episodio meteorológico extremo, según ha informado la entidad en un comunicado.

Según los comités, ayuntamientos como los de Alfafar, Massanassa, Xirivella, Picanya, Picassent, Aldaia, Alaquàs, Cheste, Buñol y Chiva han planteado nuevos polígonos industriales, zonas residenciales, macroproyectos energéticos y ampliaciones de centros comerciales en suelos agrícolas que durante la dana actuaron como zonas naturales de absorción del agua.

Han alertado de que la impermeabilización de miles de hectáreas "podría agravar los efectos de futuros episodios de lluvias intensas". Los Comités han explicado que desde hace meses trabajan con universidades y expertos de diferentes ámbitos académicos, que coinciden en la necesidad de preservar los suelos agrícolas y las zonas naturales de laminación que permiten reducir el impacto de las inundaciones.

Han recordado también que, durante décadas, la comarca de l'Horta Sud ha sufrido políticas urbanísticas intensivas que ya contribuyeron a agravar los efectos de la dana de 2024, una tragedia que provocó la muerte de 230 personas.

Ante esta situación, los comités locales han advertido de que continuar asfaltando e impermeabilizando el territorio "pone en riesgo la seguridad de la población" y han reclamado una respuesta inmediata de las administraciones.

Los comités han recordado que el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), vigente desde 2003 y actualizado en 2015, ya establece en su artículo 18 que se prohíbe la realización de infraestructuras vulnerables o que puedan modificar negativamente el proceso de inundación, incrementando los daños potenciales.

PRINCIPALES MEDIDAS PROPUESTAS

La propuesta presentada al Gobierno incluye diversas medidas cautelares mientras se revisa la cartografía y la planificación territorial: suspensión de planes urbanísticos que afecten a suelos rurales identificados como inundables en la cartografía del PATRICOVA; o paralización de Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) en suelo no urbanizable situado en zonas con riesgo de inundación según las cartografías autonómica o estatal.

También reclaman la suspensión de procedimientos urbanísticos hasta que se incorpore un informe de escorrentías del organismo de cuenca que valore el riesgo de inundación; la paralización de proyectos urbanísticos en suelos urbanizables, urbanos o no urbanizables que, pese a no estar catalogados como inundables en el PATRICOVA de 2015, se vieron afectados por la dana; y la protección definitiva de las zonas inundables, impidiendo nuevos desarrollos urbanísticos.