Los comités de reconstrucción postdana exigen "participación real" en el proceso y "planificación" desde "la proximidad"

Consideran "imprescindible contar con espacios de trabajo compartidos" y rechazan una recuperación "basada en el hormigón"

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los comités locales de emergencia y reconstrucción surgidos en las poblaciones afectadas por la dana que el pasado 29 de octubre provocó inundaciones en la provincia de Valencia han exigido este miércoles "participación real" en ese proceso y una "planificación" hecha desde "la proximidad" y contando con "criterios ecológicos respecto al territorio y de responsabilidad social".

En esta línea, han considerado "imprescindible contar con espacios de trabajo compartidos" y han mostrado su "rechazo absoluto" a una "parodia de reconstrucción" que esté "basada en el hormigón, construcciones en zonas inundables y agrícolas, y corrupción". Respecto a esta última cuestión, han señalado que "muchas de las empresas adjudicatarias --de obras postdana-- están implicadas en numerosos casos de abuso y clientelismo".

Así lo ha indicado una representante de estos comités, Montse Morales, en la comisión de estudio sobre la dana de la Diputación de Valencia, que ha celebrado esta jornada una nueva sesión en la que han participado también representantes de la corporación provincial y de los servicios de carreteras, agua y residuos de esta institución, así como primeros ediles de municipios afectados por la dana.

Morales ha señalado, en nombre de todos los comités locales de emergencia y reconstrucción, que estos grupos nacieron "como respuesta al abandono institucional", al tiempo que ha expuesto que esa recuperación supone "también exigir responsabilidades jurídicas y penales".

"Nos presentamos en este acto para exponer que existe una premisa para retornar la tranquilidad a las poblaciones anegadas: la asunción de responsabilidades políticas y penales por parte de los responsables inmediatos de la tragedia", ha dicho, a la vez que ha reclamado "la dimisión de --el presidente de la Generalitat-- Carlos Mazón y su Consell" y después, "su inmediata comparecencia ante los juzgados correspondientes para declarar".

La representante de los comités locales de emergencia y reconstrucción ha manifestado que "necesidades urgentes de reconstrucción, como ahora los colegios, se posponen durante años y se sustituyen por aulas prefabricadas".

Asimismo, ha exigido "a la Diputación --de Valencia--, a los ayuntamientos, a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central" una "participación real en el proceso de reconstrucción". "Nos negamos a ser simples figurantes en espectáculos trágicos", ha apuntado.

En esta línea, Montse Morales ha agregado que "en la reconstrucción lo fundamental no es el criterio técnico" porque "aunque sea imprescindible resulta insuficiente sin la participación de la población, del vecino, de la comunidad". "El criterio fundamental tiene que ser comunitario", ha resaltado, a la vez que ha subrayado que "solo una planificación hecha desde la proximidad, desde el ámbito local, con criterios ecológicos respecto del territorio y de responsabilidad social puede ser efectiva".

La portavoz de los comités ha remarcado que "es imprescindible contar con espacios de trabajo compartidos". "Son imprescindibles grupos de trabajo donde estén representadas las administraciones locales, autonómicas y central junto con los comités locales de emergencia y reconstrucción", ha afirmado. "Esta es nuestra reconstrucción señor Mazón", ha apostillado.

VIGILAR "DE CERCA"

En la comisión ha intervenido también Felix Cano, miembro del comité local de reconstrucción de la localidad valenciana de Paiporta para pedir a las administraciones que vigilen "de cerca" a "todas las empresas" que trabajan en la reconstrucción para que no aumenten los precios y los costes de los trabajos y de los materiales necesarios. "Eso es ilícito, eso no es lógico y eso no debéis de permitirlo", ha resaltado.

Así, Cano ha reclamado que esas empresas, "de excavación, de construcción y de lo que haga falta, ganen lo justo" y que "no tripliquen sus beneficios". "Porque todo esto sale de nuestros impuestos. Y aunque no saliera de nuestros impuestos, no hay que consentirlo", ha añadido.

AYUDA PSICOLÓGICA

El representante del comité local de reconstrucción de Paiporta ha pedido también a las administraciones ayuda psicológica para los afectados por la dana.

"En Paiporta, como sabéis, la dana no dejó títere con cabeza. Hay mucha gente que está muy fastidiada mentalmente y se están pagando ya las consecuencias", ha señalado.

A su vez, Felix Cano ha considerado que "para que no hicieran falta tantos psicólogos o psiquiatras sería necesario, casi nueve meses después --de las inundaciones--, saber que" los responsables políticos están "manos a la obra y que las excavadoras están río arriba o aguas abajo haciendo el trabajo que se debió hacer hace catorce o quince años".

"Sacad los proyectos que hay en los cajones, hacer unos nuevos si hay que renovarlos, pero poneos por favor manos a la obra porque la mejor terapia para la salud mental es que en Paiporta y en el resto --de municipios afectados-- empecemos a estar seguros de que si se vuelven a dar las mismas circunstancias no nos va a ocurrir lo mismo", ha expuesto. "Es un ruego y es una reflexión", ha concluido.