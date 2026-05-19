La compañía móvil traslada que el registro de llamadas recibidas por el alcalde de Utiel el 29O está ya borrado

Archivo - Varios voluntarios colaboran en la limpieza de las calles, a 1 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia, - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía móvil ha trasladado a la Diputació de València que el registro de llamadas recibidas en el teléfono corporativo del alcalde de Utiel y diputado, Ricardo Gabaldón, el día de la dana, está ya borrado ya que, en cumplimiento de la legislación, los registros de tráfico solo se conservan doce meses desde que se generan en la red.

Así consta en la respuesta de la compañía a la petición del Servicios de Proyectos Técnicos y Mantenimiento de la Diputació, tras la solicitud efectuada en una providencia el pasado 8 de mayo por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana al haber dado su consentimiento el alcalde a que se accediera a ese registro. La corporación provincia ya ha trasladado la contestación al juzgado.

La compañía señala, en primer lugar, que al no ser un oficio judicial dirigido directamente a ella, no existe cobertura legal para ningún trámite y añade que es necesario que el juzgado les remita un oficio y la respuesta solo se facilitará directamente al órgano judicial.

No obstante, adelanta que, en cumplimiento de la legislación, los registros de tráfico solo se conservan doce meses desde que se generan en la red por lo que esos solicitados de 2024 "están ya borrados". A la vista de esa contestación, la magistrada ha decidido oficiar directamente a la compañía para ese mismo trámite.

La jueza pidió el listado de las llamadas recibidas el 29 de octubre de 2024 por Gabaldón (PP), relacionadas con la emergencia tras la autorización que dio en su declaración como testigo. Asimismo, pidió recabar del Centro de Coordinación de Emergencias la grabación de la llamada al 112 de Gabaldón que fue atendida por un técnico sobre las 14:30 horas aproximadamente del 29 de octubre.

CECOPAL Y CORREOS

Por otro lado, el alcalde ha aportado al juzgado una serie de documentación requerida, como el acta del Cecopal que convocó a mediodía de 29O --exactamente a las 12.26 horas-- y comunica que se remitió a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias por correo ese mismo día a las 15.52 horas, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

El primer edil adjunta copia de ese correo en el que, además de la remisión del acta, se vino "a solicitar de forma urgente la intervención de la UME, así como de medios aéreos ante la Situación de Emergencia 2 decretada por el Cecopal frente al riesgo por inundación de Utiel".

Anteriormente, a las 15.07 se remitió también a la AVSRE un correo en el que había realizado la misma petición que se reiteró a las 15.52. En el Cecopal, se decidió activar el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de inundaciones de Utiel; mantener los colegios e instalaciones cerradas; cortar al tráfico los puntos críticos por riesgo de inundación y las zonas próximas a la rambla y el cauce del Magro y recomendar a la población no salir del domicilio salvo casos de urgente necesidad, entre otras cuestiones.

En esos dos correos, se explica que se han establecido "medidas excepcionales" y que, dada la evolución del riesgo, "éste se ha magnificado y los medios locales son claramente insuficientes". "Tenemos barrios enteros con población confinada y con el agua que supera los 3 metros de altura, estando refugiados en los pisos superiores. Por ello se requiere de manera urgente, la activación de medios externos que ayuden en las labores de rescate y minimización de daños. Son necesarios tanto medios terrestres como aéreos que positen evacuaciones", indican los mails remitidos desde Alcaldía.

Utiel fue la primera localidad en sufrir inundaciones el día de la dana, en su caso por desbordamiento del río Magro, que dejó seis víctimas mortales en el término municipal. En su declaración como testigo, Gabaldón explicó que si no llegan a cerrar el Instituto de Educación Secundaria (IES) de la localidad el 29O "hubieran muerto alumnos y padres" ya se desbordó todo el cauce del Magro y todo el municipio "en cuestión de minutos".

El primer edil aseguró que, con anterioridad al 29O, no recibió ninguna comunicación de ninguna institución avisando o previendo lo que podría pasar y, preguntado por si en esa jornada le llamó el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, dijo que recordaba las llamadas que hizo él.

El alcalde aportó las llamadas salientes de su teléfono corporativo de la Diputación, y sobre las entrantes --que según la compañía telefónica solo puede facilitar el listado por orden judicial--, autorizó a la jueza a que las reclamara.