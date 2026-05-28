La compañía valenciana Cienfuegos Danza llega al Teatre Arniches con 'Emigradas' - GVA

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ofrecerá este domingo a las 19.00 horas en el Teatre Arniches de Alicante el espectáculo 'Emigradas', la nueva producción de danza contemporánea de la compañía valenciana Cienfuegos Danza.

La propuesta "investiga la experiencia de la migración desde el cuerpo, entendiendo el movimiento como archivo vivo, testimonio y herramienta de supervivencia identitaria", ha detallado la Generalitat en un comunicado.

La obra aborda los "procesos invisibles que atraviesa el cuerpo migrante", como "la transformación constante, el desarraigo, la tensión entre pertenecer y permanecer, y la reinvención como única vía para habitar el presente".

El espectáculo se configura como un programa doble con las piezas 'Loca' (con Ariadna Llussà, Deivid Barrera y Úrsula Mercado) y 'La Lunares' (un solo interpretado por Deivid Barrera), ha apuntado.

Según la Generalitat, "la compañía valenciana Cienfuegos Danza continúa consolidando su trayectoria como uno de los referentes de la danza contemporánea en la Comunitat Valenciana, bajo la dirección artística de Yoshua Cienfuegos".

"En sus más de 25 años de trayectoria, ha desarrollado un lenguaje escénico propio que combina precisión técnica, sensibilidad dramatúrgica y una profunda investigación del movimiento, situándose en un lugar destacado dentro del panorama nacional, e impulsando la proyección de la danza valenciana en circuitos y festivales de prestigio", ha sentenciado.